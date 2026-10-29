Mit 4 Promille im Blut Passant mit Messer bedroht

Damit bedrohte er sein Gegenüber, ehe er wieder im Wohnhaus verschwand. Das Opfer alarmierte daraufhin die Polizei, die wenig später in dem Gebäude den mutmaßlichen Täter antreffen konnte.

„Alkoholisierung von fast 4 Promille“

„Das besagte Messer konnte sichergestellt werden. Warum es zu diesem Streit gekommen war, konnte keiner der beiden Männer angeben. Bei dem 51-jährigen Tatverdächtigen konnte eine Alkoholisierung von fast 4 Promille festgestellt werden“, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer am Donnerstag. Der 51-jährige Pole sei vorläufig festgenommen worden.