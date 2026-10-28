Neuer Fahrplan mit noch mehr Bahn-Angebot

Verbesserungen für alle Bahnfahrer und Pendler im Nord- und Mittelburgenland verspricht der neue Fahrplan, der mit 13. Dezember in Kraft treten wird. Auf der REX6-Achse soll ein zusätzlicher Zug bereits um 5.41 Uhr in Deutschkreutz starten und den Wiener Hauptbahnhof um 7.09 Uhr erreichen. Am Nachmittag kommen auf der Strecke drei neue Verbindungen ab Deutschkreutz dazu. Auch in die Gegenrichtung wird das Angebot erweitert.