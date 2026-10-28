Neuer Fahrplan mit noch mehr Bahn-Angebot

Zusätzliche Züge zwischen Wien und dem Burgenland gibt es ab 13. Dezember. Das soll für mehr Wahlfreiheit im Alltag sorgen.
Verbesserungen für alle Bahnfahrer und Pendler im Nord- und Mittelburgenland verspricht der neue Fahrplan, der mit 13. Dezember in Kraft treten wird. Auf der REX6-Achse soll ein zusätzlicher Zug bereits um 5.41 Uhr in Deutschkreutz starten und den Wiener Hauptbahnhof um 7.09 Uhr erreichen. Am Nachmittag kommen auf der Strecke drei neue Verbindungen ab Deutschkreutz dazu. Auch in die Gegenrichtung wird das Angebot erweitert.
Halbstundentakt zu Spitzenzeiten
Von Wulkaprodersdorf nach Eisenstadt werden zwei neue REX64-Anschlusszüge eingerichtet. In Kombination mit den bestehenden Zügen soll so zu den nachmittäglichen Spitzenzeiten ein Halbstundentakt aus Wien über Ebreichsdorf nach Eisenstadt geschaffen werden.
Mit dem Fahrplanwechsel wird auch die Mattersburger Bahn mit dem gewohnten Fahrplanschema wieder in Betrieb genommen, nachdem es aufgrund des Streckenausbaus zu Sperren gekommen war.
Angebot, das Stadt und Land verbindet
„Mehr Verbindungen auf der Schiene bedeuten mehr Wahlfreiheit im Alltag und bessere Möglichkeiten, Arbeitsplätze, Bildungsangebote und wichtige Einrichtungen öffentlich zu erreichen. Unser Ziel ist ein Angebot, das Stadt und Land zuverlässig miteinander verbindet“, so Verkehrslandesrat Heinrich Dorner.
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