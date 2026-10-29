Millionenteurer Sportwagen auf A9 sichergestellt

1500 PS stark, auf 500 Exemplare limitiert, Neupreis 2,4 Millionen Euro ohne Steuern: Der von 2016 bis 2024 produzierte Supersportwagen des französischen Luxusherstellers ist vieles, aber sicher nicht unauffällig. Was den 36-Jährigen dazu bewog, die Karosse von einem Firmenareal nahe der kroatischen Hauptstadt zu entwenden und sich damit auf eine Spritztour zu begeben, ist unklar. Allzu große kriminelle Raffinesse oder gar ein Netzwerk dürften jedenfalls nicht dahinterstecken, vermutet auch die steirische Polizei.