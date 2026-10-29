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In Kroatien gestohlen

Millionenteurer Sportwagen auf A9 sichergestellt

Steiermark
29.10.2026 11:05
Ein Exemplar des betreffenden, 1500 PS starken Modells Bugatti Chiron (Archivbild)
Ein Exemplar des betreffenden, 1500 PS starken Modells Bugatti Chiron (Archivbild)(Bild: AFP/APA/Patrick Hertzog)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Denkbar kurz konnte sich ein 36-jähriger Kroate an einem am Mittwoch entwendeten Luxus-Sportwagen erfreuen: Am Nachmittag stahl er den Bugatti Chiron nahe Zagreb und fuhr damit auf der Autobahn Richtung Deutschland. Am Abend fiel er steirischen Polizisten südlich von Graz auf, die Fahrt wurde umgehend gestoppt.

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1500 PS stark, auf 500 Exemplare limitiert, Neupreis 2,4 Millionen Euro ohne Steuern: Der von 2016 bis 2024 produzierte Supersportwagen des französischen Luxusherstellers ist vieles, aber sicher nicht unauffällig. Was den 36-Jährigen dazu bewog, die Karosse von einem Firmenareal nahe der kroatischen Hauptstadt zu entwenden und sich damit auf eine Spritztour zu begeben, ist unklar. Allzu große kriminelle Raffinesse oder gar ein Netzwerk dürften jedenfalls nicht dahinterstecken, vermutet auch die steirische Polizei.

„Spazierfahrt“ über zwei Grenzen endete an Tankstelle
Die Flucht führte über Slowenien und den Grenzübergang Spielfeld nach Österreich. Dort war man bereits über den aufsehenerregenden Fall informiert, in Kooperation mit den slowenischen Sicherheitsbehörden wurden intensive Fahndungsmaßnahmen in die Wege geleitet. Kurz nach 19 Uhr wurde der Wagen, Baujahr 2022, Farbe blau-metallic, dann tatsächlich von steirischen Autobahnpolizisten bei einer Tankstelle an der Pyhrnautobahn auf Höhe Seiersberg lokalisiert.

Ein Chiron auf den Straßen nahe dem Bugatti-Hauptquartier im französischen Molsheim.
Ein Chiron auf den Straßen nahe dem Bugatti-Hauptquartier im französischen Molsheim.(Bild: AFP/APA/Patrick Hertzog)

Die vorübergehende Festnahme des Kroaten erfolgte widerstandslos, der Mann war auch sofort vollumfänglich geständig. Daher wurde auch keine U-Haft verhängt, die Diebstahlsermittler des Landeskriminalamts übernahmen die weiteren Ermittlungen.

Der 36-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz auf freiem Fuß angezeigt, der rechtmäßige Besitzer holte sein Gefährt noch am selben Tag in der Steiermark ab und fuhr damit nach Hause.

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