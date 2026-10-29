Auf Mine gefahren? Schiff in Iran-Meerenge brennt

Auf Seemine gefahren?

Zugleich erklärten die iranischen Revolutionsgarden, dass in den vergangenen 24 Stunden drei Tanker auf der südlichen Passage auf Seeminen aufgefahren seien und in Flammen stünden. Noch unklar ist, ob sie wirklich für den Brand verantwortlich sind. Ungewiss ist auch das Schicksal der Besatzung. Fest steht aber: Iranische Streitkräfte haben in den vergangenen Wochen ihre Angriffe auf Schiffe in der Region intensiviert.