Auch stationäre Händler spüren neue Paketsteuer

Ab November werden Pakete noch teurer

Handelsverband und Wirtschaftskammer lehnen die nationale Paketabgabe ab und verweisen auf den neuen EU-Pauschalzoll in Höhe von drei Euro für Artikel aus Drittstaaten ab Juli und auf die EU-Handling-Fee von zwei Euro pro Artikel ab November. Der Handelsverband hat am Dienstag wegen möglicher Verstöße gegen das EU-Recht eine Binnenmarkt-Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht. Der deutsche Online-Modehändler Zalando hatte sich als erster Händler rechtlich gewehrt und wie berichtet bereits am 20. August eine Klage gegen das Paketsteuergesetz am Verfassungsgerichtshof in Wien eingebracht.