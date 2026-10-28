Großer Ansturm auf „Burg-Geflüster“ in Schlaining

Noch bis 1. November geht das neue Grusel-Erlebnis „Burg-Geflüster“ auf Burg Schlaining. Und der Andrang ist enorm. Am gestrigen Dienstag musste aufgrund des Andrangs der Kartenverkauf online gestoppt werden. Auch für den heutigen Mittwoch gibt es online keine Tickets mehr. Die restlichen Tage wurden mit Stand gestern mit geringer Verfügbarkeit angezeigt. Wer also noch in die gespenstische Welt hinter den Burgmauern eintauchen will, muss schnell sein. „Aufgrund der großen Nachfrage sollten Tickets unbedingt vorab online gebucht werden“, rät man beim Burgenland Tourismus.