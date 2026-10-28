Großer Ansturm auf „Burg-Geflüster“ in Schlaining

Das neue Erlebnis auf Burg Schlaining übertrumpft alle Erwartungen. 15.000 Tickets wurden für das Halloween-Spektakel bereits verkauft, 8500 Besucher waren schon vor Ort.
Noch bis 1. November geht das neue Grusel-Erlebnis „Burg-Geflüster“ auf Burg Schlaining. Und der Andrang ist enorm. Am gestrigen Dienstag musste aufgrund des Andrangs der Kartenverkauf online gestoppt werden. Auch für den heutigen Mittwoch gibt es online keine Tickets mehr. Die restlichen Tage wurden mit Stand gestern mit geringer Verfügbarkeit angezeigt. Wer also noch in die gespenstische Welt hinter den Burgmauern eintauchen will, muss schnell sein. „Aufgrund der großen Nachfrage sollten Tickets unbedingt vorab online gebucht werden“, rät man beim Burgenland Tourismus.
Einlässe mussten gesperrt werden
Die ursprünglich erwartete Besucherzahl ist bereits im Vorverkauf um 50 Prozent überschritten worden. Am vergangenen Samstag und Sonntag mussten die Einlässe wegen des großen Andrangs zu Spitzenzeiten gesperrt werden.
Ausweitung des Angebots „goldrichtig“
Die Freude, dass das heuer erstmals stattfindende Spektakel gleich so gut angenommen wird, ist bei den Veranstaltern natürlich groß. „Die Gäste sind sichtlich begeistert und die positiven Rückmeldungen sprechen sich herum. Besonders Familien schätzen das abwechslungsreiche Programm“, meint Didi Tunkel, Geschäftsführer des Burgenland Tourismus. Es sei „goldrichtig“ gewesen, das touristische Angebot im Südburgenland für diese Jahreszeit auszuweiten, meint auch Landeshauptmann und Tourismusreferent Hans Peter Doskozil: „Mit einem solchen Ansturm haben wir nicht gerechnet.“
Übrigens: Nach Halloween ist auf Burg Schlaining noch lange nicht Schluss. Denn bereits am 26. November startet auf der Burg das Winterwunder-Erlebnis.
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