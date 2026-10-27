Gemeinden machen jetzt Jagd auf Temposünder

Wer derzeit wegen der Baustellen auf der S31 über Kaisersdorf und Karl ausweicht, sollte den Tacho besonders im Auge behalten. In beiden Ortschaften stehen zuletzt vermehrt mobile Radarautos des Landes. Und die sind im ganzen Land gefragt wie nie. Immer mehr Gemeinden lassen auf ihren Straßen blitzen. Allein im Vorjahr gingen beim Land 85 Anforderungen für Geschwindigkeitskontrollen ein, um 20 mehr als 2024. Ein Plus von rund 30 Prozent. Auch heuer rechnet das Büro von Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) mit einer ähnlich hohen Nachfrage.