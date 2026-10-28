Russland-Geschäft drückt Palfinger ins Minus

Palfinger ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei Ladekranen, Holz- und Recyclingkranen sowie Hakenliften. Das Betriebsergebnis (EBIT) ging in den ersten drei Quartalen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 5,8 Prozent auf 120,7 Mio. Euro zurück. Der Umsatz erhöhte sich um 3,9 Prozent auf 1,62 Mrd. Euro. Die Mitarbeiterzahl von Palfinger stieg von rund 12.051 auf 12.315. „Wir können geopolitische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen nicht beeinflussen, unsere Entscheidungen jedoch sehr wohl“, kommentierte Palfinger-Chef Andreas Klauser den Geschäftsverlauf. Deshalb habe man im dritten Quartal „das Portfolio angepasst und das Effizienzprogramm erweitert“. Bis 2028 will Palfinger „nachhaltige Einsparungen“ von 50 Mio. Euro erreichen.