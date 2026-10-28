Russland-Geschäft drückt Palfinger ins Minus

Die rechtliche Trennung von seinem Russland-Geschäft hat den Salzburger Kranhersteller Palfinger in den ersten neun Monaten 2026 einen Verlust beschert. Die Wertberichtigung russischer Vermögenswerte und weitere Bewertungseffekte drückten das Konzernergebnis auf minus 61,5 Mio. Euro, wie der börsennotierte Konzern am Mittwoch mitteilte.
Palfinger ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei Ladekranen, Holz- und Recyclingkranen sowie Hakenliften. Das Betriebsergebnis (EBIT) ging in den ersten drei Quartalen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 5,8 Prozent auf 120,7 Mio. Euro zurück. Der Umsatz erhöhte sich um 3,9 Prozent auf 1,62 Mrd. Euro. Die Mitarbeiterzahl von Palfinger stieg von rund 12.051 auf 12.315. „Wir können geopolitische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen nicht beeinflussen, unsere Entscheidungen jedoch sehr wohl“, kommentierte Palfinger-Chef Andreas Klauser den Geschäftsverlauf. Deshalb habe man im dritten Quartal „das Portfolio angepasst und das Effizienzprogramm erweitert“. Bis 2028 will Palfinger „nachhaltige Einsparungen“ von 50 Mio. Euro erreichen.
Ausblick: Betriebsergebnis „leicht unter Vorjahr“
Die Konjunkturschwäche in Deutschland, die Investitionszurückhaltung in den USA und geopolitische Unsicherheiten belasteten die Geschäftsentwicklung von Palfinger. Der Kranhersteller erwartet für das Geschäftsjahr 2026 „einen Umsatz leicht über sowie ein EBIT leicht unter dem Vorjahreswert“.
Das Konzernergebnis 2026 wird laut Palfinger durch die Neubewertung des Geschäftsbereiches CIS sowie Tail-&-Passenger-Lift beeinflusst. Da die Abschreibungen auf CIS und Tail Lifts keine Auswirkungen auf den Cashflow haben, will der Vorstand dem Aufsichtsrat einen Dividendenvorschlag unterbreiten. Erst Ende September 2026 beschloss der Vorstand die rechtliche Trennung des Russland-Geschäftes.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.