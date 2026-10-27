Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sanierung wäre teuer

Aus für Freibad? Jetzt sollen Bürger entscheiden

Burgenland
27.10.2026 10:58
Das Freibad Sigleß ist in die Jahre gekommen.
Das Freibad Sigleß ist in die Jahre gekommen.(Bild: Helmut Horvath)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

ÖVP Sigleß will, dass die Bevölkerung bestimmt, ob das Bad saniert oder zugesperrt wird. Doch noch weiß man nicht, wie aufwendig sie Sanierung sein wird.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Stolze 40 Jahre alt wird das Freibad in Sigleß im kommenden Jahr. Und just zum Jubiläum stellt sich die Frage, wie und ob es mit der Freizeitoase weitergehen soll. Wie berichtet, gab es bereits im Sommer eine hitzige Diskussion unter den Parteien, nachdem es zu einem verfrühten Saisonende gekommen war. Man kämpfe mit hohen Wasserverlusten, erklärt Bürgermeisterin Ulrike Kitzinger (SPÖ).

„Gröbere Generalsanierung“
Rohre, Dichtungen, Folie und vieles mehr müssten erneuert werden. Es sei eine „gröbere Generalsanierung“ notwendig, meint die Ortschefin. Billig wird diese nicht. Die ÖVP fordert daher jetzt, dass die Bürger entscheiden sollen, ob die Gemeinde Geld in die Erneuerung des beliebten Treffpunkts stecken soll oder ob für immer Badeschluss ist. SPÖ und ÖVP sollen davor ein Sanierungskonzept für das Freibad erarbeiten. „Wir, die Volkspartei Sigleß, bekennen uns zum Freibad in Sigleß und sehen darin einen wichtigen sozialen Treffpunkt“, wird betont.

Ja zur Volksbefragung, aber...
Kitzinger befürwortet den Vorschlag. Sie habe sogar schon eine vorgefertigte Fragestellung zu diesem Thema in der Schublade, meint sie. Was sie hingegen verwundert, ist der Zeitpunkt der Forderung. Denn weder gebe es ein fertiges Sanierungskonzept, noch würden die genauen Kosten feststehen.  Ein Bürgerentscheid habe aber nur dann Sinn, wenn die Zahlen und Fakten vorliegen, sagt die Bürgermeisterin. Sie rechnet damit, dass dies erst Ende Dezember der Fall sein wird. Zumal es vor der Volksbefragung noch eine Bürgerversammlung brauche, um die Konzepte zu präsentieren.

Freibad als Wahlkampfthema?
Ihre Sorge ist nun, dass das Freibad zum Wahlkampfthema für die nächstes Jahr anstehende Gemeinderatswahl werden könnte. „Dafür ist das Freibad allerdings viel zu wichtig“, so Kitzinger. Bislang seien noch keine konkreten Vorschläge von der ÖVP für die Sanierung oder Finanzierung gekommen, ergänzt SPÖ-Ortsparteivorsitzender Josef Jagschitz.

Eine Volksbefragung ist übrigens rechtlich nicht bindend, eine Volksabstimmung schon.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
27.10.2026 10:58
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
4° / 13°
Symbol wolkenlos
Güssing
1° / 13°
Symbol heiter
Mattersburg
1° / 12°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
1° / 13°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
2° / 13°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
117.559 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
101.567 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Ski Alpin
Moltzan triumphiert! Gritsch als ÖSV-Lichtblick
98.670 mal gelesen
Paula Moltzan startet mit einem Sieg in den neuen Weltcup-Winter. 
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2068 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1181 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Mehr Burgenland
Entsiegelung
Neues Gesicht für Platz vor Bergkirche Eisenstadt
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Deutsche auf Platz 2
Am liebsten siedeln sich Ungarn im Burgenland an
Gewusst wie!
Besserer Brandschutz auf dem Arbeitsplatz dank KI
Samtpfote in Not
Kater „Toni“ nach vier Stunden aus Kanal befreit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf