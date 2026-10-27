Aus für Freibad? Jetzt sollen Bürger entscheiden

Ja zur Volksbefragung, aber...

Kitzinger befürwortet den Vorschlag. Sie habe sogar schon eine vorgefertigte Fragestellung zu diesem Thema in der Schublade, meint sie. Was sie hingegen verwundert, ist der Zeitpunkt der Forderung. Denn weder gebe es ein fertiges Sanierungskonzept, noch würden die genauen Kosten feststehen. Ein Bürgerentscheid habe aber nur dann Sinn, wenn die Zahlen und Fakten vorliegen, sagt die Bürgermeisterin. Sie rechnet damit, dass dies erst Ende Dezember der Fall sein wird. Zumal es vor der Volksbefragung noch eine Bürgerversammlung brauche, um die Konzepte zu präsentieren.