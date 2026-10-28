Hitze und Dürre konnten Golf-Bilanz nicht trüben

Den Nationalfeiertag nutzten viele der 150 Golfclubs in Österreich, um die rund 100.000 Spieler mit einem „Fähnchenturnier“ in die wettkampffreie Jahreszeit zu verabschieden. Die Plätze präsentierten sich wieder so, wie sie sein sollten – und nicht wie im Sommer, als man vielerorts den Eindruck hatte, vier Stunden lang eine Steppenlandschaft zu durchstreifen.