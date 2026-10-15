Halloween-Spaß auf der Burg Schlaining erleben

Mystische Wesen, magische Lichter und schaurige Überraschungen: Beim „Burg Geflüster“ verwandelt sich die Burg Schlaining in eine geheimnisvolle Halloween-Welt für die ganze Familie. Die „Krone“ vergibt jetzt 4x250 Tagestickets für das außergewöhnliche Gruselspektakel!
Wenn sich die Dunkelheit über die historischen Mauern der Burg Schlaining legt, beginnt ein Abenteuer voller Magie und Gänsehaut. Hunderte leuchtende Skulpturen, geheimnisvolle Projektionen und kilometerlange Lichterketten verwandeln die Friedensburg im Burgenland in eine faszinierende Gruselwelt.
Von interaktiven Erlebnissen mit dem kleinen Burggespenst Schlaini über die wilde Kürbisjagd bis hin zu spektakulären Feuer- und Akrobatikshows ist für Groß und Klein etwas dabei. Auch kreative Bastelstationen, mystische Gestalten und eine geheimnisvolle Turmführung sorgen für jede Menge Halloween-Stimmung.
Das „Burg Geflüster“ findet von 15. bis 18. Oktober, 22. bis 25. Oktober sowie täglich von 26. Oktober bis 1. November 2026 statt. Geöffnet ist jeweils von 16 bis 21 Uhr. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter halloween-burgschlaining.at.
Die „Krone“ vergibt Tagestickets!
Schnell sein lohnt sich! Die ersten 250 Teilnehmer des „Krone“-Gewinnspiels dürfen sich über kostenlose Eintrittskarten freuen. Nach Ablauf der Teilnahmefrist erhalten die Gewinner (Mehrfachteilnehmer ausgeschlossen) per E-Mail einen persönlichen Gutscheincode, mit dem die Gewinner bis zu vier Tagestickets pro Gewinner für das „Burg Geflüster“ kostenlos bestellen können. Der Teilnahmeschluss ist der 16. Oktober, 09:00 Uhr.