Halloween-Spaß auf der Burg Schlaining erleben

Die „Krone“ vergibt Tagestickets!

Schnell sein lohnt sich! Die ersten 250 Teilnehmer des „Krone“-Gewinnspiels dürfen sich über kostenlose Eintrittskarten freuen. Nach Ablauf der Teilnahmefrist erhalten die Gewinner (Mehrfachteilnehmer ausgeschlossen) per E-Mail einen persönlichen Gutscheincode, mit dem die Gewinner bis zu vier Tagestickets pro Gewinner für das „Burg Geflüster“ kostenlos bestellen können. Der Teilnahmeschluss ist der 16. Oktober, 09:00 Uhr.