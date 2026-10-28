Cool wie „007“ erobert ein Schüler die Filmwelt

Lob an die MS Rosental

Die echte „Mama“ führte Regie. Begeistert war der junge Fraisl ebenso von Publikumsliebling Mark Keller und Hollywood-Schauspieler Will Roberts am Set: „Das sind wahre Vollprofis.“ Seine cineastische Feuertaufe hat Georg Fraisl mit Bravour bestanden: „Am Anfang war alles neu und ziemlich aufregend. Wenngleich die Ansprüche hoch sind, am Ende zählt, was zur Zufriedenheit aller im Kasten ist.“ Das Lob der ganzen Familie richtet sich an die MS Rosental, allen voran Direktorin Gertrud Krasny und Klassenvorständin Katrin Hamm: „Die Schule, die Verständnis für die filmische Arbeit zeigte, hat uns immer unterstützt.“ Der internationale TV-Start des Thrillers wird 2027 erfolgen.