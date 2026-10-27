Ein Hauch von Liverpool war im Derby nicht genug

Mit dem FC Liverpool hat der SV Hinterberg dreierlei gemein. Die Vereinsfarben Rot-Weiß, das im Wappen verewigte Motto „You‘ll never walk alone“ und die Tatsache, dass sich die Fans auf Derbys ganz besonders freuen. So auch beim „Steirerkrone“ Spiel der Runde der Unterliga Nord B (Hier geht es zur Tabelle >>), dem Verfolgerduell beim FC Trofaiach.