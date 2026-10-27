Gast über Wirtspaar: „Gebt den beiden eine Haube!“

„Wir haben uns das Haus angeschaut und waren uns sofort einig: Hier wollen wir her.“ Seit knapp zwei Jahren führen Patrick Winkler und Hannah Sattlegger den Kuglhof in Salzburg-Maxglan. Im Traditionshaus haben die jungen Wirtsleute die urige und gemütliche Einrichtung der vergangenen Jahre gleich belassen – und doch weht in den ehrwürdigen Gemäuern gehörig frischer Wind.