Gast über Wirtspaar: „Gebt den beiden eine Haube!“

Tradition und Geschichte schweben über dem Kuglhof in Salzburg-Maxglan. Ein junges Duo hat vor knapp zwei Jahren das ehrwürdige Wirtshaus übernommen und genau die passende Portion frischen Wind hineingebracht. Die Gäste sind vom ersten Tag an begeistert.
„Wir haben uns das Haus angeschaut und waren uns sofort einig: Hier wollen wir her.“ Seit knapp zwei Jahren führen Patrick Winkler und Hannah Sattlegger den Kuglhof in Salzburg-Maxglan. Im Traditionshaus haben die jungen Wirtsleute die urige und gemütliche Einrichtung der vergangenen Jahre gleich belassen – und doch weht in den ehrwürdigen Gemäuern gehörig frischer Wind.
Winkler setzt neben Klassikern wie Wiener Schnitzel und Tafelspitz auch auf ausgefallene Kreationen wie Wachtel an Polenta und Kohlsprossen oder frischen Seesaibling samt Variationen vom Mais. „Wirtshausküche, aber mit neuem Schwung“, nennt das der Chef mit einem schelmischen Grinser.
Süß und Sauer – ein Wirtspaar, zwei Welten
Hannah Sattlegger ist als Patissière für die süßen Genüsse im Kuglhof zuständig. „Allein dafür lohnt sich schon ein Besuch“, meint Stammgast Monika Ebner. Sie schaut immer wieder gerne vorbei, ein Mal pro Monat organisiert sie im Maxglaner Wirtshaus den Sänger- und Musikantenstammtisch.
„Man fühlt sich hier einfach wohl“, meint Ebner. Freund und Stammgast Philipp Meikl ergänzt: „Die Küche ist wirklich top, aber eben nicht überkandidelt. Gebt den beiden endlich eine Haube!“
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