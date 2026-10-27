Alcaraz verzückt selbst die ältesten Tennis-Hasen

Schon bei den ersten Schritten durch den Eingang auf den Center Court wusste man, da geschieht gerade etwas besonderes. Zahlreiche Fans hatten ihre Handys gezückt, um einen besonderen Moment festzuhalten: Den ersten Aufschlag des siebenmaligen Grand-Slam-Siegers Carlos Alcaraz in seiner Auftaktpartie gegen Karen Chatschanow. Der prompt ausgerechnet als Doppelfehler endete.