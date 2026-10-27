Unterhaus-Klub feierte Kantersieg mit „Triathlon“

Torgala in der Unterliga Ost! Die SG Rückersdorf/Klopeinersee empfing daheim Sele Zell und schon nach drei Minuten war klar: Mit Treffern wird nicht gegeizt. Ex-Profi Anze Jelar (130 Erstliga-Einsätze in Slowenien für Domzale und Triglav) brachte die Gäste früh in Front. In Minute 65 traf er zum zwischenzeitlichen 5:3. Am Ende feierte man einen 6:4-Auswärtssieg. Dabei trafen bei Sele Zell alle Spieler doppelt. Neben Jelar durften auch Niklas Travnik und Luka Grabnar zweimal jubeln.