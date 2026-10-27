Unterhaus-Klub feierte Kantersieg mit „Triathlon“

Im Kärntner Fußball-Unterhaus tat sich wieder jede Menge. Bei Sele Zell traf ein Ex-Profi doppelt. Feldkirchen triumphierte im Spitzenspiel der Unterliga Mitte. In Reichenau gab es Probleme mit dem Untergrund und Gurk feierte einen Kantersieg.
Torgala in der Unterliga Ost! Die SG Rückersdorf/Klopeinersee empfing daheim Sele Zell und schon nach drei Minuten war klar: Mit Treffern wird nicht gegeizt. Ex-Profi Anze Jelar (130 Erstliga-Einsätze in Slowenien für Domzale und Triglav) brachte die Gäste früh in Front. In Minute 65 traf er zum zwischenzeitlichen 5:3. Am Ende feierte man einen 6:4-Auswärtssieg. Dabei trafen bei Sele Zell alle Spieler doppelt. Neben Jelar durften auch Niklas Travnik und Luka Grabnar zweimal jubeln.
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