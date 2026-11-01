Schon ein Viertel aller Bestatter sind Frauen

„Helfen Menschen in Ausnahmesituationen“

Claudia Matheuschitz, Teamleiterin der Bestattung Kärnten für Klagenfurt und Unterkärnten, kennt die vielfältigen Anforderungen des Berufs aus ihrem Arbeitsalltag: „Unser Job ist nicht immer leicht, aber sehr sinnstiftend. Wir helfen Menschen in Ausnahmesituationen. Gerade bei sensiblen Beratungsgesprächen – unmittelbar nach einem Todesfall oder auch schon zu Lebzeiten, wenn Menschen alles ordnen und regeln möchten – sind Empathie und Struktur gleichermaßen gefragt. „Ein Beruf, der Menschlichkeit und Professionalität verbindet. Auch im operativen Bereich, etwa bei der Begleitung von Trauerzeremonien, bei der Abholung sowie beim Waschen, Ankleiden und der würdevollen Versorgung der Verstorbenen, sind höchste Professionalität und viel Liebe zum Detail erforderlich.