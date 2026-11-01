Freiwillige simulierten Leben auf dem Mars

Die Schlafzellen auf dem Simulationsgelände sind ungefähr zwei mal drei Meter groß. Zudem gibt es eine Art Wohnzimmer mit Fernseher und Sesseln, Arbeitstische mit Computern und eine Krankenstation. In einem kleinen Außenbereich simulierten die drei Männer und eine Frau Mars-Außeneinsätze. „Wir sind geehrt und stolz, dass wir zu dem kolossalen Vorhaben beitragen konnten, das damit enden und anfangen wird, die ersten Menschen auf den Mars zu schicken“, sagte der Teilnehmer Ross Elder.