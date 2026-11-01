Auch Bürgermeister Ludwig für „Austro-Spritzer“

Totschnig und Lercher heben das Glas

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) kann ihm „persönlich viel abgewinnen“. Der steirische SPÖ-Parteichef Max Lercher kündigte ebenso bereits seine Unterstützung für die Novelle an. Ob eine Herkunftspflicht vor dem EU-Recht hält, soll ein Rechtsgutachten von Staranwalt Johannes Zink klären. Der gibt sich zuversichtlich: „Das wird möglich sein.“ Wie berichtet könnte zwei Hebeln könnte angesetzt werden, um ein Stück österreichisches Kulturgut zu sichern und die heimische Weinwirtschaft zu stärken. Bis dahin gilt: Prost, aber bitte rot-weiß-rot.