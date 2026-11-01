Die Namensliste: Wahl-Kniff oder ehrlicher Umbruch

Den Kunstgriff der eigenen Namensliste unter dem Dach einer Großpartei werden bei der Wahl 2027 wiederum dutzende Spitzenkandidaten nutzen. Oft mit dem Zusatz, dass sie den Großparteien ja nicht mehr vollends vertrauen können, sie einen Umschwung schaffen wollen oder es an der Zeit für neue Wege ist. Ob das notwendig ist, entscheiden letztlich aber der Wähler. Bei „Die Stimme Kärntens“ (siehe am Artikelende) können „Krone“-Leser bereits jetzt ihre Meinung kundtun.