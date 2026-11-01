Diagnosen sind da: Zwei Bayern-Stars fallen aus

Saibari wiederum zog sich einen Riss des Syndesmosebands im rechten Sprunggelenk zu. Der marokkanische Nationalspieler wurde bereits operiert. Sie werden vorerst fehlen. Gnabry, Saibari und auch Michael Olise mussten im deutschen Klassiker vorzeitig vom Platz. Bei Olise, der kurz vor Spielende ausgewechselt wurde, lag zunächst keine Diagnose vor.