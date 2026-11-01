Diagnosen sind da: Zwei Bayern-Stars fallen aus

Der FC Bayern muss vorerst ohne die verletzten Offensivstars Serge Gnabry und Ismael Saibari planen.
Wie die Münchner nach dem 2:2 im Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund am Samstagabend mitteilten, hat Gnabry eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel erlitten. Für den 31-Jährigen ist es nach seinem WM-Ausfall wegen einer Adduktorenverletzung der nächste gesundheitliche Rückschlag.
Saibari wiederum zog sich einen Riss des Syndesmosebands im rechten Sprunggelenk zu. Der marokkanische Nationalspieler wurde bereits operiert. Sie werden vorerst fehlen. Gnabry, Saibari und auch Michael Olise mussten im deutschen Klassiker vorzeitig vom Platz. Bei Olise, der kurz vor Spielende ausgewechselt wurde, lag zunächst keine Diagnose vor.
„Ehrlicherweise fühlt sich das schon ein bisschen heftig an, was um uns herum passiert“, hatte Sportvorstand Max Eberl nach dem verpassten Erfolg durch einen späten Dortmunder Ausgleich gesagt.
Topspiel ohne Kompany
Im deutschen Topspiel fehlte dem Rekordmeister erneut Trainer Vincent Kompany, der sich nach seiner Hirnhautreizung zu Hause bei der Familie erholt. Joshua Kimmich kehrte im Liga-Gipfel nach dem Tod seines Vaters dagegen zurück auf den Rasen.
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