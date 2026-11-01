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„Ein bisschen heftig“

Diagnosen sind da: Zwei Bayern-Stars fallen aus

Deutsche Bundesliga
01.11.2026 14:09
Ismael Saibari
Ismael Saibari(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der FC Bayern muss vorerst ohne die verletzten Offensivstars Serge Gnabry und Ismael Saibari planen.

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Wie die Münchner nach dem 2:2 im Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund am Samstagabend mitteilten, hat Gnabry eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel erlitten. Für den 31-Jährigen ist es nach seinem WM-Ausfall wegen einer Adduktorenverletzung der nächste gesundheitliche Rückschlag.

Saibari wiederum zog sich einen Riss des Syndesmosebands im rechten Sprunggelenk zu. Der marokkanische Nationalspieler wurde bereits operiert. Sie werden vorerst fehlen. Gnabry, Saibari und auch Michael Olise mussten im deutschen Klassiker vorzeitig vom Platz. Bei Olise, der kurz vor Spielende ausgewechselt wurde, lag zunächst keine Diagnose vor.

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