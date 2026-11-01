Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Es ist richtig“

Bohlen stellt sich hinter Bewegung „Gen Z regelt“

Stars & Society
01.11.2026 14:03
Der deutsche Musikproduzent Dieter Bohlen zeigt Verständnis für die Proteste der Bewegung „Gen Z ...
Der deutsche Musikproduzent Dieter Bohlen zeigt Verständnis für die Proteste der Bewegung „Gen Z regelt“.(Bild: Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der deutsche Musikproduzent Dieter Bohlen hat Verständnis für die Proteste der Bewegung „Gen Z regelt“ geäußert. „Ja, meine Freunde, es ist richtig, wenn euch der Kragen platzt und wenn ihr demonstrieren geht“, schrieb er auf seinem Instagram-Kanal.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dazu postete er ein Video, in dem er sich gegen die neue Wehrpflicht ausspricht und die aktuelle Regierung in Deutschland kritisiert. „Ich habe sechs Kinder, die würde ich niemals in den Krieg schicken“, sagte der 72-Jährige etwa. Er selbst sei neun Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg geboren worden. „Mein Vater war mit 18 Jahren in den Krieg gegangen und sofort in Gefangenschaft gekommen, wäre fast gestorben. Wofür? Wofür sind diese Kriege gut? Für gar nichts. Und deshalb sollten wir alle dagegen sein“, findet der Musikproduzent und Sänger, der 1984 als Mitglied des Pop-Duos Modern Talking bekannt wurde, klare Worte.

Er verstehe außerdem die Zukunftssorgen der jungen Generation in Deutschland, sagte Bohlen weiter. Vor allem bei den Ausgaben des Staats sieht er falsche Prioritäten. So sollte etwa mehr Geld in Schulen und Infrastruktur gesteckt werden.

Hier sehen Sie das Video von Dieter Bohlen zu den Protesten:

Wie berichtet, eskalierten am Samstagabend in Frankreich und Deutschland zunächst friedliche Demonstrationen. In Paris geriet ein Polizist in Flammen. Mehr als 500 Menschen wurden landesweit festgenommen. In Deutschland gingen Zehntausende junge Menschen auf die Straße. „Gen Z regelt“ hatte zu Protesten in mehr als 30 Städten aufgerufen. Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern unter anderem mehr Geld für Schulen, soziale Gerechtigkeit, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten und mehr Klimaschutz.

Lesen Sie auch:
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Halloween-Chaos
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
01.11.2026
„Intensive Nacht“
Halloween: Hunderte Kilo illegale Böller gefunden
01.11.2026

In einigen Städten gab es Zwischenfälle. Es kam unter anderem zu Plünderungen und Angriffen auf Sicherheitskräfte, Schaufensterscheiben wurden eingeschlagen, Molotowcocktails geworfen. Einige Menschen wurden verletzt. „Was nach dem Ende der Kundgebungen passiert ist, darauf hatten wir keinen Einfluss“, sagte ein Sprecher der Initiative. Diese veröffentlichte am Samstagabend auf Instagram eine Stellungnahme, worin sie sich von „jeglicher Form der Gewalt sowie von gewalttätigen Handlungen anderer Gruppen oder Einzelpersonen“ distanziert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Stars & Society
01.11.2026 14:03
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kim Virginia Grey flog bei „Promi Big Brother“ raus und gestand anschließend eine Babylüge ein.
„Das kann sein ...“
„Big Brother“-Aus: Kim Virginia gibt Babylüge zu
Die Geiss-Schwestern Davina und Shania tragen am Oktoberfest ihre Schleife auf der linken Seite, ...
Party auf der Wiesn
Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!
Gastro-Unternehmer Martin Ho wurde im Vatikan zum Ritter geschlagen. Seine beiden Töchter waren ...
Als Nicht-Christ
Szene-Wirt Ho im Vatikan zum Ritter geschlagen
Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
202.592 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
104.891 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
81.647 mal gelesen
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2071 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1816 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1485 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Stars & Society
„Es ist richtig“
Bohlen stellt sich hinter Bewegung „Gen Z regelt“
Auf den Malediven
Sarah Engels hat Ehemann noch einmal geheiratet
Grusel-Gesicht & Blut
Klum verwandelte sich in ihre eigene Horror-Hand
Austropop-Sängerin
Caro Fux: „Mein Papa dachte, ich dreh jetzt durch“
Ausflug mit Trudeau
Katy Perry feierte ihren Geburtstag abenteuerlich
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf