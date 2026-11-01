Bohlen stellt sich hinter Bewegung „Gen Z regelt“

Dazu postete er ein Video, in dem er sich gegen die neue Wehrpflicht ausspricht und die aktuelle Regierung in Deutschland kritisiert. „Ich habe sechs Kinder, die würde ich niemals in den Krieg schicken“, sagte der 72-Jährige etwa. Er selbst sei neun Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg geboren worden. „Mein Vater war mit 18 Jahren in den Krieg gegangen und sofort in Gefangenschaft gekommen, wäre fast gestorben. Wofür? Wofür sind diese Kriege gut? Für gar nichts. Und deshalb sollten wir alle dagegen sein“, findet der Musikproduzent und Sänger, der 1984 als Mitglied des Pop-Duos Modern Talking bekannt wurde, klare Worte.