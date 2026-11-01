Ex-Europameisterin verstirbt mit nur 34 Jahren

„Wir sind untröstlich. Ciara, die für so viele eine Inspiration war, wird uns wegen ihres Mutes, ihrer Freundlichkeit und ihrer unglaublichen Lebenskraft in Erinnerung bleiben. Unser tiefstes Mitgefühl gilt ihrer Familie, ihren Freunden und ihren Angehörigen in dieser schweren Zeit. Ruhe in Frieden, Ciara“, meldet sich auch der irische Leichtathletikverband zu Wort.