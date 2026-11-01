Ex-Europameisterin verstirbt mit nur 34 Jahren

Die ehemalige Leichtathletik-Europameisterin Ciara Mageean ist am Sonntag im Alter von 34 Jahren verstorben.
Die Irin, die 2024 in Rom EM-Gold über 1.500 m gewonnen hatte, verlor den Kampf gegen einen Darmkrebs, wurde auf ihrem Instagram-Account bekannt gegeben.
Hochzeit vor wenigen Wochen
„Als geliebte Tochter, Schwester, Ehefrau, Freundin und Inspiration für so viele Menschen wird sie schmerzlich vermisst werden“, heißt es in dem emotionalen Statement. Erst Anfang Oktober hatte Mageean ihren langjährigen Partner Thomas Moran geheiratet.
„Wir sind untröstlich. Ciara, die für so viele eine Inspiration war, wird uns wegen ihres Mutes, ihrer Freundlichkeit und ihrer unglaublichen Lebenskraft in Erinnerung bleiben. Unser tiefstes Mitgefühl gilt ihrer Familie, ihren Freunden und ihren Angehörigen in dieser schweren Zeit. Ruhe in Frieden, Ciara“, meldet sich auch der irische Leichtathletikverband zu Wort.
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