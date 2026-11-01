LIVE ab 14.30 Uhr: WAC trifft auf Sturm Graz

Vor dem Kräftemessen mit den Wolfsbergern liegt den Steirern das Ausscheiden im Cup-Achtelfinale in Lustenau noch schwer im Magen. „Trotzdem müssen wir jetzt wieder den Schalter umlegen, den Mund abputzen und weitermachen, denn es wartet schon die nächste schwere Aufgabe auf uns“, warnte Trainer Fabio Ingolitsch. Man werde „in der kurzen Phase zwischen Landung aus Vorarlberg und Busreise nach Kärnten versuchen, bestmöglich zu regenerieren und neben den Beinen vor allem auch den Kopf wieder frei, frisch und bereit für ein wichtiges Bundesliga-Spiel zu bekommen“. Großes Ziel sei ganz klar ein voller Erfolg, betonte Ingolitsch.