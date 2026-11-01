„Kleiner“ Paul fühlt sich in der großen Welt wohl

Dort gelang ein makelloser Saison-Auftakt, mit vier Siegen und keinem einzigen verlorenen Satz scheint in der Eifel-Stadt als Tabellenführer aktuell die Sonne. Sonst ist das Wetter bescheidener, Nusterer kann seiner neuen Heimat dennoch einiges abgewinnen. „Ich habe vom Verein eine Wohnung bekommen, habe alles, was man so braucht. Quasi wie meine Heimat St. Pölten, nur eine Spur größer“, grinst der 2,10m-Hüne. Eine Spur größer ist auch der Sport in der Volleyball-Hochburg Düren. Zu jedem Spiel kommen über 2.000 Zuseher, die großen Hallen und das Vereinsumfeld sind höchst professionell. „Jedes Team hat Staff ohne Ende mit.