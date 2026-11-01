Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Volleyball-Legionär

„Kleiner“ Paul fühlt sich in der großen Welt wohl

Beachvolleyball
01.11.2026 13:31
Nusterer (re.) erwischte in Deutschland einen Traumstart
Nusterer (re.) erwischte in Deutschland einen Traumstart(Bild: JD-PhotoArt)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Vergangenen Sommer zog es Volleyball-Ass Paul Nusterer raus aus der Heimat und rein in die große weite Volleyball-Welt. Mit dem Wechsel von den Waldviertler „Nordmännern“ nach Deutschland zum SWD Düren erfüllte sich der 2,10m-Hüne einen Kindheitstraum, spielt nun in einer der besten Ligen der Welt... 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dort gelang ein makelloser Saison-Auftakt, mit vier Siegen und keinem einzigen verlorenen Satz scheint in der Eifel-Stadt als Tabellenführer aktuell die Sonne. Sonst ist das Wetter bescheidener, Nusterer kann seiner neuen Heimat dennoch einiges abgewinnen. „Ich habe vom Verein eine Wohnung bekommen, habe alles, was man so braucht. Quasi wie meine Heimat St. Pölten, nur eine Spur größer“, grinst der 2,10m-Hüne. Eine Spur größer ist auch der Sport in der Volleyball-Hochburg Düren. Zu jedem Spiel kommen über 2.000 Zuseher, die großen Hallen und das Vereinsumfeld sind höchst professionell. „Jedes Team hat Staff ohne Ende mit. 

Nusterer kämpft in Düren aktuell um‘s Leiberl
Nusterer kämpft in Düren aktuell um‘s Leiberl(Bild: JD-PhotoArt)

“Auf dem richtigen Weg“
Hilft natürlich auch dem 21-Jährigen selbst, gerade in einer für ihn ungewohnten Rolle. Bei seiner letzten Station im Waldviertel war er trotz seines Alters unumstritten gesetzter Führungsspieler. In Düren hingegen muss sich der Nationalteam-Spieler erst einmal beweisen, kommt nur zu sporadischen Einsätzen. Wenig verwunderlich, ist er der zweitjüngste Akteur im gesamten Kader. „Das dauert seine Zeit. Aber ich denke, dass ich auf dem richtigen Weg bin.“

Perfekte Adresse 
Auf dem ist er aber ohnehin schon seit dem Wechsel ins Nachbarland, das auch im Volleyball zu den besten Adressen Europas gehört. Wer eine Profi-Karriere anstrebt, ist gut damit beraten, nach Deutschland zu gehen. „Weil die dortigen Bedingungen top, aber auch Kultur und Sprache ziemlich ähnlich sind.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Beachvolleyball
01.11.2026 13:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
202.592 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
104.891 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
81.647 mal gelesen
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2071 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1816 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1485 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Beachvolleyball
Beachvolleyball
ÖVV-Duo bei „King of the Court“ knapp neben Podest
Sport Tv Logo
Nach Rang fünf in Kitz
Trotz Mega-Saison droht Überraschungsduo das Aus
Sport Tv Logo
Berger-Kids siegreich
Goldenes Familien-Glück machte auch Legende stolz
Sport Tv Logo
Show der Sandakrobaten
Jetzt will die Planai sogar auf die World Tour!
Sport Tv Logo
Erstmals seit 2010
Planai feiert ihr Comeback – ganz ohne Schnee!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf