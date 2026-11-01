„Kleiner“ Paul fühlt sich in der großen Welt wohl

Vergangenen Sommer zog es Volleyball-Ass Paul Nusterer raus aus der Heimat und rein in die große weite Volleyball-Welt. Mit dem Wechsel von den Waldviertler „Nordmännern“ nach Deutschland zum SWD Düren erfüllte sich der 2,10m-Hüne einen Kindheitstraum, spielt nun in einer der besten Ligen der Welt...
Dort gelang ein makelloser Saison-Auftakt, mit vier Siegen und keinem einzigen verlorenen Satz scheint in der Eifel-Stadt als Tabellenführer aktuell die Sonne. Sonst ist das Wetter bescheidener, Nusterer kann seiner neuen Heimat dennoch einiges abgewinnen. „Ich habe vom Verein eine Wohnung bekommen, habe alles, was man so braucht. Quasi wie meine Heimat St. Pölten, nur eine Spur größer“, grinst der 2,10m-Hüne. Eine Spur größer ist auch der Sport in der Volleyball-Hochburg Düren. Zu jedem Spiel kommen über 2.000 Zuseher, die großen Hallen und das Vereinsumfeld sind höchst professionell. „Jedes Team hat Staff ohne Ende mit.
“Auf dem richtigen Weg“
Hilft natürlich auch dem 21-Jährigen selbst, gerade in einer für ihn ungewohnten Rolle. Bei seiner letzten Station im Waldviertel war er trotz seines Alters unumstritten gesetzter Führungsspieler. In Düren hingegen muss sich der Nationalteam-Spieler erst einmal beweisen, kommt nur zu sporadischen Einsätzen. Wenig verwunderlich, ist er der zweitjüngste Akteur im gesamten Kader. „Das dauert seine Zeit. Aber ich denke, dass ich auf dem richtigen Weg bin.“
Perfekte Adresse
Auf dem ist er aber ohnehin schon seit dem Wechsel ins Nachbarland, das auch im Volleyball zu den besten Adressen Europas gehört. Wer eine Profi-Karriere anstrebt, ist gut damit beraten, nach Deutschland zu gehen. „Weil die dortigen Bedingungen top, aber auch Kultur und Sprache ziemlich ähnlich sind.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.