Zverev-Frust: Jetzt spricht Turnierboss Straka

Auch Russlands Tennis-Ass Daniil Medwedew hatte sich – zumindest in seinem Achtelfinale am Donnerstag – über den Court in Wien geärgert. Bei seinem Sieg gegen den Briten Cameron Norrie schlug er mit der Hand mehrfach auf den Platz. Der 30-Jährige meinte, dass der Belag „viel langsamer“ sei als bei seinem letzten Turnier in Almaty.