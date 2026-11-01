Lenker nach Frontalcrash ins Krankenhaus geflogen

Schwerer Unfall am Samstagnachmittag auf der Spertentalstraße in Kirchberg (Tiroler Bezirk Kitzbühel)! Zwei Einheimische (19 und 45 Jahre) prallten dort mit ihren Fahrzeugen frontal gegeneinander. Ein Lenker wurde ins Krankenhaus geflogen.
Der 19-jährige Einheimische war mit seinem Pkw gegen 14.20 Uhr in Fahrtrichtung Kirchberg unterwegs. Zeitgleich kam ihm ein 45-jähriger Einheimischer mit seinem Auto entgegen.
Der 19-Jährige geriet aus bislang noch ungeklärter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn. In weiterer Folge kam es zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge.
Lenker ins Spital geflogen
Der jüngere Lenker erlitt durch den Zusammenstoß erhebliche Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.
Die Straße war für rund 30 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen die Feuerwehr Aschau, die Rettung sowie die Besatzung des Notarzthubschraubers und eine Polizeistreife.
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