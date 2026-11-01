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Vor Wahl in Klagenfurt

Mögliche Wechselstimmung und ein Comeback-Gerücht

Kärnten
01.11.2026 12:00
Wer wird als Chef ins Klagenfurter Rathaus einziehen?
Wer wird als Chef ins Klagenfurter Rathaus einziehen?(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Felix Justich
Porträt von Christian Tragner
Von Felix Justich und Christian Tragner

Nach chaotischen Jahren in Kärntens Landeshauptstadt wird es Ende Februar bei der kommenden Gemeinderatswahl wohl spannend. Doch nicht alle Parteien haben einen fixen Kandidaten präsentiert. Das führt auch zu Gerüchten ...

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Vier Parteien haben sich schon deklariert: Den ersten Schritt machten die Grünen im Frühjahr mit Stefan Samonig, im Herbst folgten die ÖVP mit Julian Geier, die Neos mit Janos Juvan und – nach vielen internen Unstimmigkeiten – letztlich auch die SPÖ mit Manfred Mertel. Sie alle haben den Chefsessel der Landeshauptstadt im Visier.

Und die Zeit scheint (wieder einmal) reif: Seit der Abwahl von Harald Scheucher 2009 hielt sich kein Bürgermeister länger als eine Legislaturperiode und das Chaos rund um Budget, Hallenbad und diverse Rechtsstreitigkeiten dürfte an den Wählern nicht spurlos vorübergegangen sein.

Doch auch Bürgermeister Christian Scheider, der den Chefsessel 2021 zurückerobern konnte, hat sich noch nicht deklariert. Er kommt bei vielen Bürgern nach wie vor gut an, könnte sich in einer Stichwahl, von der auszugehen ist, erneut durchsetzen ...

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Canori vor politischem FPÖ-Comeback? 
Auch die FPÖ hat noch keinen Kandidaten für Klagenfurt präsentiert. Nationalratsabgeordneter Gernot Darmann, der als Wunschkandidat gilt, lässt Landesparteichef Erwin Angerer weiterhin warten. Nun tauchen Gerüchte auf, dass Mario Canori wieder in den Ring steigen könnte. Der Unternehmer, dessen Trauzeuge einst Jörg Haider war, fungierte von 2001 bis 2006 als Vizebürgermeister.

Mit 62 könnte er nun ein politisches Comeback wagen. „Wir haben uns kürzlich getroffen“, so Angerer. „Die Stadtpartei wird ihre Entscheidung demnächst fällen.“ Canori selbst zeigt sich überrascht, dass sein Name gehandelt wird. „Ich weiß von nichts.“ Sollte allerdings Interesse bestehen, sei der Unternehmer durchaus gesprächsbereit.

„Die Stimme Kärntens“
Wie geht es in Klagenfurt weiter?

Die politische Situation in der Landeshauptstadt ist kompliziert, doch wirkt sich das auch auf die Lebensqualität aus? Wie sehen Sie das in Ihrer Heimatgemeinde? Und wenn Sie in Klagenfurt wohnen: Wissen Sie schon, wen Sie wählen werden?

Loggen Sie sich auf krone.at ein bzw. erstellen Sie ein Konto auf krone.at – wie das geht, erfahren Sie hier. Beantworten Sie anschließend die Fragen (siehe unten) – es gibt keine falschen Antworten! Die Teilnahme dauert maximal vier Minuten.

Unter allen Teilnehmenden verlosen wir drei digitale Jahresvignetten für Pkw – darin eingeschlossen sind natürlich auch jene Userinnen und User, die bereits in den vergangenen Wochen unsere Umfrage „Die Stimme Kärntens“ ausgefüllt haben. Die Teilnahme an der Umfrage ist bis inkl. 1. November 2026 möglich. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Ihre Antworten bleiben anonym!
Keine Sorge: Was Sie antworten, ist nicht nachvollziehbar – Ihre Anonymität bleibt jedenfalls gewahrt. Die Anmeldepflicht auf krone.at ist eine wichtige technische Beschränkung: So verhindern wir gezielte Beeinflussung – zum Beispiel, dass einzelne Personen ihre Stimme beliebig oft abgeben oder „Die Stimme Kärntens“ durch automatisierte Mehrfachteilnahmen verzerrt wird. An der Befragung kann nur teilnehmen, wer über ein aktives Profil auf krone.at verfügt. Und: Jedes Profil kann nur einmal mitmachen.

Sollten Sie Fragen zur Anmeldung oder zur Befragung bei krone.at haben, dann können Sie uns unter kaerntner@kronenzeitung.at oder 057060/52040 kontaktieren.

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