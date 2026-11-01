Mögliche Wechselstimmung und ein Comeback-Gerücht

Nach chaotischen Jahren in Kärntens Landeshauptstadt wird es Ende Februar bei der kommenden Gemeinderatswahl wohl spannend. Doch nicht alle Parteien haben einen fixen Kandidaten präsentiert. Das führt auch zu Gerüchten ...
Vier Parteien haben sich schon deklariert: Den ersten Schritt machten die Grünen im Frühjahr mit Stefan Samonig, im Herbst folgten die ÖVP mit Julian Geier, die Neos mit Janos Juvan und – nach vielen internen Unstimmigkeiten – letztlich auch die SPÖ mit Manfred Mertel. Sie alle haben den Chefsessel der Landeshauptstadt im Visier.
Und die Zeit scheint (wieder einmal) reif: Seit der Abwahl von Harald Scheucher 2009 hielt sich kein Bürgermeister länger als eine Legislaturperiode und das Chaos rund um Budget, Hallenbad und diverse Rechtsstreitigkeiten dürfte an den Wählern nicht spurlos vorübergegangen sein.
Doch auch Bürgermeister Christian Scheider, der den Chefsessel 2021 zurückerobern konnte, hat sich noch nicht deklariert. Er kommt bei vielen Bürgern nach wie vor gut an, könnte sich in einer Stichwahl, von der auszugehen ist, erneut durchsetzen ...
Canori vor politischem FPÖ-Comeback?
Auch die FPÖ hat noch keinen Kandidaten für Klagenfurt präsentiert. Nationalratsabgeordneter Gernot Darmann, der als Wunschkandidat gilt, lässt Landesparteichef Erwin Angerer weiterhin warten. Nun tauchen Gerüchte auf, dass Mario Canori wieder in den Ring steigen könnte. Der Unternehmer, dessen Trauzeuge einst Jörg Haider war, fungierte von 2001 bis 2006 als Vizebürgermeister.
Mit 62 könnte er nun ein politisches Comeback wagen. „Wir haben uns kürzlich getroffen“, so Angerer. „Die Stadtpartei wird ihre Entscheidung demnächst fällen.“ Canori selbst zeigt sich überrascht, dass sein Name gehandelt wird. „Ich weiß von nichts.“ Sollte allerdings Interesse bestehen, sei der Unternehmer durchaus gesprächsbereit.
Die politische Situation in der Landeshauptstadt ist kompliziert, doch wirkt sich das auch auf die Lebensqualität aus? Wie sehen Sie das in Ihrer Heimatgemeinde? Und wenn Sie in Klagenfurt wohnen: Wissen Sie schon, wen Sie wählen werden?
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