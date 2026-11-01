Bergung von Deutschem (20) dauerte 14 Stunden!

Drei Deutsche stiegen am Samstag in den Klettersteig Königsjodler in Dienten am Hochkönig ein – viel zu spät und trotz widrigem Wetter. Im Bereich des Notausstiegs auf etwa 2600 Meter Seehöhe kam einer der drei, ein 20-Jähriger nicht mehr weiter. Seine Kameraden ließen ihn zurück, er setzte einen Notruf ab. Die Bergrettung berichtet über einen „für alle lebensgefährlichen“ Einsatz.