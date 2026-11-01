„Dürfen nicht darauf warten, dass es besser wird!“

Wobei, einer netzte gegen die Slowenen: Sam Antonitsch. „Der erste Treffer einer Saison ist immer der kniffligste. Ich habe davor leider eh auch genug Chancen verhaut“, grinst der 30-Jährige. „Danach wird’s meist leichter – wie bei der Ketchup-Flasche!“ Also zuerst lange nichts und dann alles auf einmal. Ein Antonitsch in Torlaune würde den Caps gewiss guttun, brauchen die Wiener aktuell jeden einzelnen Treffer. In den letzten vier Partien gab es nur fünf Tore.