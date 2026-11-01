„Dürfen nicht darauf warten, dass es besser wird!“

Wenn’s nicht läuft, dann läuft’s einfach nicht! Die Vienna Capitals kassierten am Freitag in Ljubljana die vierte Pleite in Serie, wiesen dabei vor dem Sonntags-Duell mit Leader Bozen (17.30 Uhr) einmal mehr ein ganz besonderes Manko auf – die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor.
Wobei, einer netzte gegen die Slowenen: Sam Antonitsch. „Der erste Treffer einer Saison ist immer der kniffligste. Ich habe davor leider eh auch genug Chancen verhaut“, grinst der 30-Jährige. „Danach wird’s meist leichter – wie bei der Ketchup-Flasche!“ Also zuerst lange nichts und dann alles auf einmal. Ein Antonitsch in Torlaune würde den Caps gewiss guttun, brauchen die Wiener aktuell jeden einzelnen Treffer. In den letzten vier Partien gab es nur fünf Tore.
Analyse statt Ausschlafen
Auch deswegen ist die Stimmung bei Antonitsch und Co. angespannt – wenn doch die Marschrichtung klar. „Wenn’s nicht läuft, muss man noch mehr ins Detail gehen, Ursachenforschung betreiben“, erklärtder Routinier. Gesagt, getan. Gestern um drei Uhr früh vom Spiel in Ljubljana retour gekommen, stand um zehn schon die erste Analyse-Einheit auf dem Programm. „Man darf nicht darauf warten, dass es besser wird.“
Leader statt Aufbaugegner
Aufbaugegner wartet aber keiner – ganz im Gegenteil! Denn am Sonntag (17.30 Uhr) kommt mit Bozen ausgerechnet der Tabellenführer, der zuletzt aber Fehervar unterlag, in die neuro.io Arena. „Ein extrem harter Brocken. Aber mit den Fans im Rücken sind wir besser“, so Antonitsch vor dem Top-Spiel. „Leichte Gegner gibt’s ohnehin nicht, aber sie sind richtig stark. Dafür würde es umso mehr schmecken, wenn wir als Sieger vom Eis gehen!“
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