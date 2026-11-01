Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Caps in Mini-Krise

„Dürfen nicht darauf warten, dass es besser wird!“

Eishockey
01.11.2026 13:25
Sam Antonitsch unc Co. betreiben akribische Ursachenforschung
Sam Antonitsch unc Co. betreiben akribische Ursachenforschung(Bild: GEPA)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Wenn’s nicht läuft, dann läuft’s einfach nicht! Die Vienna Capitals kassierten am Freitag in Ljubljana die vierte Pleite in Serie, wiesen dabei vor dem Sonntags-Duell mit Leader Bozen (17.30 Uhr) einmal mehr ein ganz besonderes Manko auf – die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wobei, einer netzte gegen die Slowenen: Sam Antonitsch. „Der erste Treffer einer Saison ist immer der kniffligste. Ich habe davor leider eh auch genug Chancen verhaut“, grinst der 30-Jährige. „Danach wird’s meist leichter – wie bei der Ketchup-Flasche!“ Also zuerst lange nichts und dann alles auf einmal. Ein Antonitsch in Torlaune würde den Caps gewiss guttun, brauchen die Wiener aktuell jeden einzelnen Treffer. In den letzten vier Partien gab es nur fünf Tore.

Mit Bozen kommt am Sonntag der aktuelle Leader nach Wien.
Mit Bozen kommt am Sonntag der aktuelle Leader nach Wien.(Bild: GEPA)

Analyse statt Ausschlafen
Auch deswegen ist die Stimmung bei Antonitsch und Co. angespannt – wenn doch die Marschrichtung klar. „Wenn’s nicht läuft, muss man noch mehr ins Detail gehen, Ursachenforschung betreiben“, erklärtder Routinier. Gesagt, getan. Gestern um drei Uhr früh vom Spiel in Ljubljana retour gekommen, stand um zehn schon die erste Analyse-Einheit auf dem Programm. „Man darf nicht darauf warten, dass es besser wird.“

Gegen die Vorarlberg Pioneers gab‘s den letzten Sieg.
Gegen die Vorarlberg Pioneers gab‘s den letzten Sieg.(Bild: GEPA)

Leader statt Aufbaugegner
Aufbaugegner wartet aber keiner – ganz im Gegenteil! Denn am Sonntag (17.30 Uhr) kommt mit Bozen ausgerechnet der Tabellenführer, der zuletzt aber Fehervar unterlag, in die neuro.io Arena. „Ein extrem harter Brocken. Aber mit den Fans im Rücken sind wir besser“, so Antonitsch vor dem Top-Spiel. „Leichte Gegner gibt’s ohnehin nicht, aber sie sind richtig stark. Dafür würde es umso mehr schmecken, wenn wir als Sieger vom Eis gehen!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Eishockey
01.11.2026 13:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
202.592 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
104.891 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
81.647 mal gelesen
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2071 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1816 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1485 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Eishockey
Caps in Mini-Krise
„Dürfen nicht darauf warten, dass es besser wird!“
NHL
Marco Rossi verliert mit Vancouver gegen Toronto
Sport Tv Logo
1000. Oberhaus-Spiel:
Der „Pick-up-Truck“ feiert Jubiläum
Eishockey – NHL
Detroit Red Wings unterlagen St. Louis ohne Kasper
Sport Tv Logo
VSV mit Gruselbilanz
Mehr Eiszeit! Diese KAC-Cracks drängen sich auf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf