Das erwartet Fans bei den letzten (?) Dylan-Shows

Insgesamt 30 Konzerte hat Bob Dylan (85) bis dato in Österreich gespielt, demnächst kommen drei weitere dazu. Seine exzentrische Songauswahl, die neue Band, das strikte Handyverbot: Krone+ verrät, was die Fans bei den Auftritten der US-Ikone in Wien (11./12. November) und Salzburg (14. November) erwartet.
Auch im Frühwinter seiner langen Karriere bleibt Bob Dylan ein herrlich irrlichterndes Phänomen, das sich jeder Konvention entzieht. Anstatt sich auf seinen unzähligen Lorbeeren auszuruhen, bereist der 85-Jährige mit seiner legendären „Never Ending Tour“ nach wie vor die Welt und steht fast jeden zweiten Tag irgendwo auf einer Bühne. Beharrlich weigert sich der ewig Unbequeme sich zu einem Nostalgie-Act zu verkleinern. Seine unter dem schönen Titel „Lights of Autumn“, „Herbstlichter“, firmierende Europatournee, die am 17. Oktober in Oslo startete, stellt keine Ausnahme dar.
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