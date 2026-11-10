Iran droht Israel erneut mit Vernichtung

Teherans Militärführung hat Israel bei der Enthüllung einer neuen „Raketenstadt“ abermals mit einer vollständigen Zerstörung gedroht.
Am Dienstag verbreiteten iranische Medien Videos einer Raketenstadt, die unter der Erde liegen soll. Unklar blieb zunächst, wann die Aufnahmen entstanden. Dabei warnte Stabschef Ali Abdollahi den Erzfeind vor den Folgen einer erneuten militärischen Eskalation.
Er zitierte laut der Nachrichtenagentur Tasnim Israels Premier Benjamin Netanyahu, der gesagt haben soll: „Entweder müssen wir den Iran vernichten, oder der Iran wird uns vernichten.“ Die Aussage sei nicht neu, sagte Abdollahi. „Es ist klar, wir müssen sie ganz gewiss vernichten.“
„Sollte es notwendig werden ...“
Auch der Kommandant der Luftstreitkräfte der Revolutionsgarden, Irans mächtiger Militärorganisation, drohte Israel scharf. „Sollte es notwendig werden, werden wir sämtliche ihrer Kapazitäten auf regionaler und überregionaler Ebene unter unser Feuer nehmen und dem Feind nichts außer Niederlage und Flucht übrig lassen“, sagte Majid Mousavi.
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