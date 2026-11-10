Nach Trennung: Warum tut der Liebeskummer so weh?

Drei Jahre lang war für Petra und Andreas alles rosig: Sie kochten gemeinsam, gingen gemeinsam aus, planten gemeinsam Wochenenden und Urlaube. Sie zelebrierten ihre Routinen – tagsüber kurze WhatsApp-Nachrichten wie „Hallo, passt alles?“, gemeinsames Einkaufen, Kuscheln auf dem Sofa.