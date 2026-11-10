Reichsadler auf Logo: Bewährung für nächsten Biker

Wieder ein Fall von Wiederbetätigung, der am Salzburger Landesgericht Thema war: Nach der Verurteilung eines Bikers in der Vorwoche saß jetzt der nächste Motorradliebhaber aus dem Pinzgau vor den Geschworenen. Wieder ging es um das Logo mit dem Reichsadler. Doch der 68-Jährige hatte auch NS-Devotionalien in seinem Wohnzimmer.
Das Logo einer Biker-Gruppe, das den Reichsadler aus der Nazi-Zeit beinhaltete, brachte jetzt den nächsten Pinzgauer vor ein Geschworenengericht: Ein 68-jähriger Einheimischer musste sich am Dienstag im Salzburger Landesgericht dem Vorwurf der Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz 3g stellen.
Hakenkreuz-Fahne und SS-Ring in der Vitrine
Einerseits ging es um das Reichsadler-Logo: Er soll es auf Kleidungsstücken bei mehreren Veranstaltungen und im Straßenverkehr getragen, und Fotos davon auf Facebook veröffentlicht haben. Andererseits hatte er laut Anklage NS-Devotionalien Zuhause: nämlich in einer Vitrine im Wohnzimmer. Was genau? Eine Hakenkreuz-Fahne aus Metall, einen Totenkopf-Ring der SS und ein deutsches Mutterkreuz – ein Verdienstorden aus der NS-Zeit.
Er wurde nicht rechtskräftig zu 15 Monaten auf Bewährung verurteilt. Erst in der Vorwoche wurde ein anderes Mitglied der gleichen Biker-Gruppe wegen des gleichen Vorwurfs verurteilt.
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