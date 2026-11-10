Reichsadler auf Logo: Bewährung für nächsten Biker

Hakenkreuz-Fahne und SS-Ring in der Vitrine

Einerseits ging es um das Reichsadler-Logo: Er soll es auf Kleidungsstücken bei mehreren Veranstaltungen und im Straßenverkehr getragen, und Fotos davon auf Facebook veröffentlicht haben. Andererseits hatte er laut Anklage NS-Devotionalien Zuhause: nämlich in einer Vitrine im Wohnzimmer. Was genau? Eine Hakenkreuz-Fahne aus Metall, einen Totenkopf-Ring der SS und ein deutsches Mutterkreuz – ein Verdienstorden aus der NS-Zeit.