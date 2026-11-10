Kriegsverbrechen verherrlicht: Haft für Lettin

Anwalt: Frau hat Tragweite ihrer Beiträge nicht erkannt

In ihrem Schlussplädoyer drückte die Angeklagte ihr Bedauern aus und betonte, sie habe die Videos nicht mit der Absicht veröffentlicht, Kriegsverbrechen zu verherrlichen oder andere zu beeinflussen. Sie räumte ein, dass sie nicht so hätte handeln sollen, bestritt aber, damit ihre eigene Meinung geäußert oder eine Ideologie propagiert zu haben.