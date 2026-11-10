Teamchefin Tijsterman nominiert 16-köpfiges Team

Nahezu aus dem Vollen schöpfen kann Österreichs Frauen-Teamchefin Monique Tijsterman bei der Handball-EM im Dezember!
Die Niederländerin nominierte am Dienstag 16 Spielerinnen für das Turnier, das in fünf Ländern ausgetragen wird. Die Truppe wird angeführt von Kapitänin Katarina Pandza, nur auf die am Knie verletzte Klara Schlegel muss Tijsterman verzichten. Die finale EM-Vorbereitung startet am 23. November, Ende November gibt es Testspiele gegen Ungarn und gegen die Slowakei.
„Wir wollen die Vorrunde überstehen!“
„Es geht darum, die letzten Details abzustimmen und als Mannschaft noch enger zusammenzuwachsen. Die beiden Spiele gegen Ungarn und die Slowakei sind dafür sehr wichtig. Unser Ziel bei der EM ist klar: Wir wollen die Vorrunde überstehen und in die Hauptrunde einziehen“, sagte Tijsterman.
Bei der Europameisterschaft in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei bekommt es Österreich in Vorrundengruppe D mit Kroatien (4.12.), den Niederlanden (6.12.) und Gastgeber Tschechien (8.12.) zu tun. Sämtliche ÖHB-Vorrundenspiele werden in Brünn ausgetragen.
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