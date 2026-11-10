Teamchefin Tijsterman nominiert 16-köpfiges Team

„Wir wollen die Vorrunde überstehen!“

„Es geht darum, die letzten Details abzustimmen und als Mannschaft noch enger zusammenzuwachsen. Die beiden Spiele gegen Ungarn und die Slowakei sind dafür sehr wichtig. Unser Ziel bei der EM ist klar: Wir wollen die Vorrunde überstehen und in die Hauptrunde einziehen“, sagte Tijsterman.