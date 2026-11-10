Baumgartner: „Bin körperlich noch nicht bei 100%“

Seit seiner Genesung absolvierte Baumgartner für die Sachsen sechs Bewerbspartien und brachte es dabei auf vier Tore und einen Assist. „Dass es gleich so gut läuft, konnte man nicht erwarten. Ich habe es nicht einmal erhofft.“ Auch im Nationalteam wird auf den „Baumgartner-Effekt“ gesetzt, immerhin glänzte der Offensivspieler in den vergangenen Jahren nicht nur durch Scorerpunkte, sondern auch als Pressing-Auslöser. „Es ist schon eine gewisse Stärke von mir, dass ich ein Spiel gut lesen kann und weiß, wann macht es Sinn, das Pressing auszulösen“, sagte Baumgartner.