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Zurück im ÖFB-Team

Baumgartner: „Bin körperlich noch nicht bei 100%“

Fußball International
10.11.2026 16:38
Christoph Baumgartner
Christoph Baumgartner(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Knapp drei Wochen nach seinem Comeback bei RB Leipzig ist Christoph Baumgartner auch bei Österreichs Fußball-Nationalteam wieder zurück. Die fünf Monate Pause gingen aber nicht spurlos am Niederösterreicher vorüber. „Ich bin körperlich sicher noch nicht bei 100 Prozent im Sinne von 90 Minuten spielen und drei Tage später wieder 90 Minuten spielen. Es wird noch ein bisschen brauchen, trotzdem fühle ich mich super“, erklärte Baumgartner am Dienstag am ÖFB-Campus in Wien.

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Der Offensivspieler hatte am 1. Juni beim Aufwärmen für das Testspiel im Happel-Stadion gegen Tunesien eine schwere Sehnenverletzung erlitten und deshalb unter anderem die WM und die ersten vier Nations-League-Partien versäumt. Auch ohne Baumgartner reichte es in der Nations League bisher zu acht Punkten, weshalb man mit einem Sieg am Samstag in Linz gegen Irland vorzeitig Gruppensieger wäre.

Baumgartner ist ein Kandidat für die Startformation, durchspielen wird der 27-Jährige aber wohl nicht. „Es würde wenig Sinn machen, ein zu großes Risiko einzugehen und 90 Minuten zu spielen“, betonte der Deutschland-Legionär. „Ich habe mir monatelang den Allerwertesten aufgerissen, um wieder fit zu werden. Da werde ich nicht in einen Bereich gehen, wo es unkoordiniert und gefährlich wird.“

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Baumgartners Reha-Phase war „richtig cool“
Er habe zwar wieder absolutes Vertrauen in seinen Körper, „doch trotzdem bin ich in einer Phase, wo man vorsichtig sein muss“, so Baumgartner. Rückblickend sei die lange Reha-Phase „richtig cool gewesen, so blöd sich das auch anhört. Schwierig war dann die Phase, in der ich der Meinung war, ich könnte schon spielen.“ Teamärzte und Mitglieder des Betreuerstabs mussten Baumgartner in Leipzig bremsen. „Das war sehr wichtig“, gestand der ÖFB-Internationale.

Seit seiner Genesung absolvierte Baumgartner für die Sachsen sechs Bewerbspartien und brachte es dabei auf vier Tore und einen Assist. „Dass es gleich so gut läuft, konnte man nicht erwarten. Ich habe es nicht einmal erhofft.“ Auch im Nationalteam wird auf den „Baumgartner-Effekt“ gesetzt, immerhin glänzte der Offensivspieler in den vergangenen Jahren nicht nur durch Scorerpunkte, sondern auch als Pressing-Auslöser. „Es ist schon eine gewisse Stärke von mir, dass ich ein Spiel gut lesen kann und weiß, wann macht es Sinn, das Pressing auszulösen“, sagte Baumgartner.

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Das Pressing müsse weiterhin ein wesentlicher Bestandteil der ÖFB-Spielweise bleiben, forderte der 58-fache Teamspieler (19 Tore): „Wir wären dumm, wenn wir das zur Seite schieben und sagen, das funktioniert nicht mehr. Die besten Mannschaften der Welt wie Bayern, Paris oder Barcelona spielen das beste Pressing und Gegenpressing“, betonte Baumgartner. „Es muss auch bei uns ein wichtiger Faktor bleiben, wohlwissend, dass wir im Ballbesitz besser werden müssen. Aber das ist die absolute Königsdisziplin, da tun nicht nur wir uns schwer.“

ÖFB-Pressing im jüngsten Lehrgang besser als bei WM
Bei der WM funktionierte das Pressing der ÖFB-Auswahl nicht nach Wunsch, wie auch Baumgartner erkannte. „Da war es nicht so, dass die Jungs nicht wollten, aber uns ist ein bisschen die Überzeugung abhanden gekommen. Beim letzten Lehrgang war wieder ein Stück weit mehr Überzeugung da.“

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