Kreml zu Statistenrolle Europas: „Bleibt im Hotel“

In Abu Dhabi ist eine erste Verhandlungsrunde zwischen Kiew und Moskau ohne Durchbruch zu Ende gegangen. Die Positionen liegen weit auseinander – und anwesende Europäer wurden aus dem Kreml mit Häme überzogen.
Vertreter Russlands und der Ukraine sind am Dienstag in Abu Dhabi zu den ersten Friedensgesprächen seit Februar zusammengekommen. Das Treffen dauerte etwa viereinhalb Stunden samt einer Pause. Am Mittwoch sollen die trilateralen Gespräche unter der Anleitung der USA fortgesetzt werden.
Die Europäer sitzen bei den Verhandlungen in Abu Dhabi – mal wieder – nicht mit am Verhandlungstisch. Vertreter mehrerer europäischer Länder sind dennoch angereist, um Präsenz zu zeigen. Sie führten zudem separate Gesprächen mit der ukrainischen Delegation und den US-Unterhändlern.
Spott und Häme aus dem Kreml
Dabei bekräftigten Unterhändler der USA und aus Europa ihr „gemeinsames Bekenntnis zu einer starken europäischen Sicherheitsarchitektur nach dem Krieg“. In einer am Dienstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung betonten die Partner, dass alle künftigen Vereinbarungen die „Souveränität“ und „territoriale Integrität“ der Ukraine respektieren müssten.
Das sorgte für Amüsement im Kreml. Russlands Außenminister Sergej Lawrow (76) hat sich bei einer Pressekonferenz in Moskau über die Anwesenheit von europäischen Vertretern in Abu Dhabi lustig gemacht.
Der Vertraute von Wladimir Putin kommentierte das mit Häme: „Was die Teilnahme der Europäer angeht: Nun ja, sie sind nach Abu Dhabi geflogen, sollen sie doch dort im Hotel sitzen.“ Russland sei von den US-Vertretern informiert worden, dass es im Vorfeld zu Abstimmungen mit den Europäern gekommen sei. „Offenbar, um sich von ihrem lebendigen Geist und ihrem Streben nach einem dauerhaften Frieden anstecken zu lassen“, spottete der Minister. Man halte das Format zwar für wenig vielversprechend, werde sich aber auch nicht einmischen.
Der Kreml hatte bereits am Montag weiter darauf beharrt, nur Gespräche im Dreierformat führen zu wollen – also mit den USA und der Ukraine. Die elfköpfige russische Delegation in Abu Dhabi wird vom Präsidentenberater Wladimir Medinski geleitet, auch zwei stellvertretende Außenminister sowie mehrere ranghohe Militär- und Geheimdienstvertreter sind dabei.
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