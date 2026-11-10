Kreml zu Statistenrolle Europas: „Bleibt im Hotel“

Der Vertraute von Wladimir Putin kommentierte das mit Häme: „Was die Teilnahme der Europäer angeht: Nun ja, sie sind nach Abu Dhabi geflogen, sollen sie doch dort im Hotel sitzen.“ Russland sei von den US-Vertretern informiert worden, dass es im Vorfeld zu Abstimmungen mit den Europäern gekommen sei. „Offenbar, um sich von ihrem lebendigen Geist und ihrem Streben nach einem dauerhaften Frieden anstecken zu lassen“, spottete der Minister. Man halte das Format zwar für wenig vielversprechend, werde sich aber auch nicht einmischen.