Wilder Westen! Fünf Duelle, jede Menge Zündstoff

Im wilden Westen Kärntens ging es vor der Winterpause noch einmal heiß her! Ein umstrittener Treffer, späte Entscheidungen und treffsichere Doppelpacker sorgen für Gesprächsstoff. Dazu marschiert der Tabellenführer weiter und ein Kapitän findet deutliche Worte.
Im letzten Spiel vor der Winterpause musste sich der Tabellenfünfte Treffen in der 1. Klasse West dem direkten Verfolger Oberlienz mit 2:3 geschlagen geben. Für Gesprächsstoff sorgte bereits der Ausgleich zum 1:1 in der 32. Minute durch Manuel Gomig, bei dem der Verdacht auf ein Handspiel im Raum stand. Die Entscheidung ließ allerdings lange auf sich warten. Erst in der 87. Minute schlug Gomig erneut zu und stellte auf 3:1 für die Gäste. Treffen gab sich noch nicht geschlagen und verkürzte in der 93. Minute durch Christoph Erlacher auf 2:3. Für eine Wende reichte es allerdings nicht mehr. Oberlienz durfte sich damit über drei wichtige Punkte zum Abschluss vor der Pause freuen.
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