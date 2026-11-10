Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Youth Olympic Games

„Zsombi“ holte sich Bronze kurz vor der Ziellinie

Vorarlberg
10.11.2026 16:25
Der Lauteracher Zsombor Klucsik kämpfte sich über die 400 Meter Hürden aufs Podium.
Der Lauteracher Zsombor Klucsik kämpfte sich über die 400 Meter Hürden aufs Podium.(Bild: GEPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

TS Egg-Athlet Zsombor Klucsik holte sich mit ganz starkem Finish über die 400 Meter Hürden die Bronzemedaille bei den Youth Olympic Games in Dakar. Mit Samuel Wachter glänzte ein weiterer junger Vorarlberger an den Geräten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Ländle-Youngster zeigten gestern bei den Youth Olympic Games, die derzeit in der senegalesischen Hauptstadt Dakar über die Bühne gehen, ganz groß auf. TS-Egg-Athlet Zsombor Klucsik, der sich am Vortag problemlos für das Finale über die 400 Meter Hürden qualifiziert hatte und sich dabei sogar etwas schonen konnte, ging mit Medaillenhoffnungen in die Entscheidung. Und die wurden dem 17-jährigen Bronzemedaillengewinner der heurigen U18-EM in Rieti (It) erfüllt, auf spektakuläre Art und Weise. Klucsik ging als Vierter auf die Zielgerade, startete dort seinen Turbo. Und fing den Italiener Davide Crisci, der die letzte Hürde touchierte, noch kurz vor der Ziellinie ab und holte mit einer Zeit von 51,59 Sekunden hinter Campbell (Jam) und Takano (Jap) Bronze. „Ich wollte schon fast aufgeben und mich mit Platz vier abgeben. Aber als ich auf der Zielgeraden gemerkt habe, dass ich immer weiter auf ihn zukomme, bin ich um mein Leben gerannt. Ich habe noch nie so ein Finish gehabt, ich wäre bereit gewesen, mich ins Ziel zu werfen“, jubelte der Lauteracher nach dem Rennen.

Samuel Wachter steigerte sich im Mehrkampf-Finale kontinuierlich.
Samuel Wachter steigerte sich im Mehrkampf-Finale kontinuierlich.(Bild: Michael Meindl, www.michaelmeindl.com)

Auch Wachter glänzte
Ganz stark präsentierte sich auch Turner Samuel Wachter von der TS Fußach im Mehrkampf-Finale. Der 17-Jährige, der die Qualifikation auf Platz 15 abgeschlossen hatte und in der zweiten Gruppe ins Finale ging, legte noch einen gewaltigen Gang zu. Wachter steigerte sich kontinuierlich und blieb bis zum Ende am übermächtigen Top-Trio Smirnov/Chowdhury/Nishihara (Rus/Gbr/Jap) dran.

Lesen Sie auch:
Samuel Wachter ist bereit für seinen ersten Auftritt bei den Youth Olympics Games in Dakar am ...
Olympia-Traum
Ländle-Turner gerüstet für den Kampf ums Finale
06.11.2026
Auf Medaillenkurs
ÖLV-Youngster läuft souverän ins Olympiafinale
09.11.2026
Bei der U18-EM
Medaille und noch ein Rekord für Zsombor Klucsik!
19.07.2026

Erst in der letzten Rotation auf dem Pferd leistete er sich Fehler, landete nach allen sechs Bewerben trotzdem mit 74,31 Punkten auf dem sensationellen neunten Gesamtrang.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
10.11.2026 16:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
8° / 12°
Symbol starker Regen
Bludenz
9° / 14°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
9° / 14°
Symbol starker Regen
Feldkirch
9° / 15°
Symbol Regen

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
139.577 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
132.385 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
106.105 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
974 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
827 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
758 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Mehr Vorarlberg
Youth Olympic Games
„Zsombi“ holte sich Bronze kurz vor der Ziellinie
Schwerpunktkontrolle
Polizei zieht Rauschgift-Lenker aus dem Verkehr
Nächste Insolvenz
Friseurin muss bitteren Gang zum Gericht antreten
Rekordwert
Bodensee-Phosphor auf unter 10 Mikrogramm gesenkt
Wohnbau bricht ein
Opposition geht auf Landesregierung los
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf