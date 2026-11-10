„Zsombi“ holte sich Bronze kurz vor der Ziellinie

Die Ländle-Youngster zeigten gestern bei den Youth Olympic Games, die derzeit in der senegalesischen Hauptstadt Dakar über die Bühne gehen, ganz groß auf. TS-Egg-Athlet Zsombor Klucsik, der sich am Vortag problemlos für das Finale über die 400 Meter Hürden qualifiziert hatte und sich dabei sogar etwas schonen konnte, ging mit Medaillenhoffnungen in die Entscheidung. Und die wurden dem 17-jährigen Bronzemedaillengewinner der heurigen U18-EM in Rieti (It) erfüllt, auf spektakuläre Art und Weise. Klucsik ging als Vierter auf die Zielgerade, startete dort seinen Turbo. Und fing den Italiener Davide Crisci, der die letzte Hürde touchierte, noch kurz vor der Ziellinie ab und holte mit einer Zeit von 51,59 Sekunden hinter Campbell (Jam) und Takano (Jap) Bronze. „Ich wollte schon fast aufgeben und mich mit Platz vier abgeben. Aber als ich auf der Zielgeraden gemerkt habe, dass ich immer weiter auf ihn zukomme, bin ich um mein Leben gerannt. Ich habe noch nie so ein Finish gehabt, ich wäre bereit gewesen, mich ins Ziel zu werfen“, jubelte der Lauteracher nach dem Rennen.