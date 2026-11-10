Formel 1 zieht Rennen in Katar und Abu Dhabi durch

In der Formel 1 wurde bezüglich der wackelnden Finalorte Katar und Abu Dhabi lange zugewartet. Weil nun die Deadline für den italienischen Ersatzkandidaten verstrichen ist, meldete sich FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem auf seinem privaten Instagram-Account zu Wort.
Heimlich, still und leise wurde am Dienstag die Entscheidung bekanntgegeben, auf die alle in der Formel 1 warten. Auf seinem Instagram-Account (248.000 Follower) bestätigte FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem zu Mittag: „Der Countdown für Katar und Abu Dhabi läuft. Wir sind voll fokussiert, zwei außergewöhnliche Grand-Prix-Wochenenden zu liefern.“
„Wir freuen uns, Fahrer, Teams und Fans auf zwei ikonischen Rennstrecken zu empfangen – für ein unvergessliches Ende der Saison. Wir sehen uns in der Startaufstellung“, so der Boss des Auto-Weltverbandes.
Imola hielt sich bereit
Der 10. November galt als logistische Deadline für den möglichen Ersatzkandidaten Imola, wo man sich bereit gehalten hatte, das Saisonfinale auszurichten. Offizielle Linie von Formel 1 und FIA war aber stets, ohne offizielle Reisewarnung oder gesperrten Lufträumen in den beiden Nahost-Ländern die Rennen auch durchzuführen.
Am vergangenen Wochenende fuhr auch die MotoGP ihr Rennen in Katar – trotz Kritik einiger Fahrer und obwohl Yamaha mit seinen beiden Rennställen das Rennen boykottiert hatte.
Während es dort ruhig blieb, steht das Nachbarland Saudi-Arabien derzeit immer wieder unter Beschuss. Deshalb musste die für Jänner geplante Rallye Dakar abgesagt und nach Europa und Afrika verlegt werden sowie der Asien-Cup der Fußballer um elf Monate verschoben werden.
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