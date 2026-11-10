Formel 1 zieht Rennen in Katar und Abu Dhabi durch

Imola hielt sich bereit

Der 10. November galt als logistische Deadline für den möglichen Ersatzkandidaten Imola, wo man sich bereit gehalten hatte, das Saisonfinale auszurichten. Offizielle Linie von Formel 1 und FIA war aber stets, ohne offizielle Reisewarnung oder gesperrten Lufträumen in den beiden Nahost-Ländern die Rennen auch durchzuführen.