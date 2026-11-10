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Heißer Ausschnitt

Kim Kardashian heizt Fans im sexy X-Mas-Kleid ein!

Star-Style
10.11.2026 17:00
Heiße Weihnachten: Kim Kardashian sorgte mit ihrem bordeauxroten Glitzerkleid definitiv für ...
Heiße Weihnachten: Kim Kardashian sorgte mit ihrem bordeauxroten Glitzerkleid definitiv für Stimmung!(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Ihr „Skims“-Adventkalender ist pfui, dafür ihr Outfit hui! In ihrem Instagram-Beitrag vom Montag zeigte Kim Kardashian Ausschnitte von ihrem Auftritt bei der LACMA Art + Film Gala, die am Samstag in Los Angeles über die Bühne ging. Ihr glitzerndes bordeauxrotes Kleid war definitiv ein Highlight! 

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Für einen Hauch von Weihnachtsstimmung sorgte Reality-Queen Kim Kardashian am Samstag bei einer Gala in Los Angeles. Sie trat in einem wunderschönen, tiefroten Glitzerkleid auf. 

Falls Sie noch Inspiration für ein Weihnachts-Outfit brauchen: Vielleicht stylen Sie Kim Kardashians Look nach! Hier sehen Sie den Beitrag auf Instagram:

Sexy Weihnachts-Glamour
Kim zeigte wie immer, was sie kann! Auf der Gala trug sie ein mega figurbetontes Kleid in tiefem Bordeauxrot, dass ihre schlanke Taille und ihren markanten Po deutlich zur Geltung brachte. Das dunkle Burgund mit einem leicht schimmerndem, fast metallischem Finish passte ideal zu Kims ebenmäßigem, warmen und leicht bronzenen Teint. Das langärmlige Kleid war über und über mit glänzenden Pailletten bzw. mit kleinen Glitzerelementen besetzt – damit sorgte Kim schon jetzt für Weihnachtsstimmung!

Kim sorgte mit ihrem Weihnachtskleid bei der LACMA Art + Film Gala für Schnappatmung!
Kim sorgte mit ihrem Weihnachtskleid bei der LACMA Art + Film Gala für Schnappatmung!(Bild: AFP/MONICA SCHIPPER)

Kims dramatische Smokey Eyes, die langen Wimpern sowie die definierten Augenbrauen ergänzten den Look perfekt. Ihre Lippen hielt die Reality-Queen in zarten Nude-Tönen. Auch die Fingernägel hatte Kim an die Farbe ihres Kleids angepasst. 

Kim Kardashian ließ tief blicken: Dieses Mal frech auf ihre Kehrseite.
Kim Kardashian ließ tief blicken: Dieses Mal frech auf ihre Kehrseite.(Bild: AFP/MONICA SCHIPPER)

Rollkragen statt Ausschnitt
Statt eines sonst wie bei Kim üblichem tiefem Ausschnitt schloss das Kleid mit einem hohen Rollkragen ab. Dafür ließ die Reality-Queen am Rücken umso tiefer blicken: Am Rücken hatte das Kleid einen sexy Ausschnitt, der nur knapp über dem Po endete! In den Kommentaren zeigen sich die Fans begeistert – und das, obwohl Kim gerade im Netz aufgrund ihres „Skandal“-Adventkalenders zerrissen wird ...

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Wirbel um Adventkalender
Im „Skims“-Adventkalender fanden die User statt hochwertigen Goodies nur eine große Menge an Schrott, wie zum Beispiel Haargummis, noch mehr Haargummis und ein paar Schlüsselanhänger. Im Netz existieren bereits zahlreiche Reels und Memes, die sich über Kardashians Mega-Flop lustig machen. In den Kommentaren heiß es: „Warum hast du deinen Staubsauger ausgeleert und den Inhalt als Adventkalender verkauft?“, oder „Der Kalender ist der schlimmste von allen. Der schlimmste des Jahres und der allerschlimmste überhaupt!“. Das Management der Firma reagierte prompt: Allen Kunden, die den umstrittenen Adventskalender erworben hatten, wird nun der vollständige Kaufpreis erstattet ...

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