Kim Kardashian heizt Fans im sexy X-Mas-Kleid ein!

Wirbel um Adventkalender

Im „Skims“-Adventkalender fanden die User statt hochwertigen Goodies nur eine große Menge an Schrott, wie zum Beispiel Haargummis, noch mehr Haargummis und ein paar Schlüsselanhänger. Im Netz existieren bereits zahlreiche Reels und Memes, die sich über Kardashians Mega-Flop lustig machen. In den Kommentaren heiß es: „Warum hast du deinen Staubsauger ausgeleert und den Inhalt als Adventkalender verkauft?“, oder „Der Kalender ist der schlimmste von allen. Der schlimmste des Jahres und der allerschlimmste überhaupt!“. Das Management der Firma reagierte prompt: Allen Kunden, die den umstrittenen Adventskalender erworben hatten, wird nun der vollständige Kaufpreis erstattet ...