Hass traf Richterin, die wehrte sich: 100 Anzeigen

In Wels mussten sich am Dienstag gleich drei Frauen (32, 55 und 74 Jahre alt) verantworten. Konkret geht es um einen Beitrag auf Facebook, den die Damen geteilt haben sollen. Darin wurde die Richterin nicht nur genannt und bildlich gezeigt, sondern auch als „Mitschuldige beim Morden“ verunglimpft. Der Poster hat ihr obendrein unterstellt, sie wolle keine Verantwortung übernehmen und sich Arbeit sparen. Die Angeklagten hätten diesen Beitrag laut Anklägerin erkennbar gutgeheißen.