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„Mitschuldig an Mord“

Hass traf Richterin, die wehrte sich: 100 Anzeigen

Gericht
10.11.2026 16:59
Das Schicksal von „Schmotzer“ mündete im Sommer in Tirol in Freisprüchen.
Das Schicksal von „Schmotzer“ mündete im Sommer in Tirol in Freisprüchen.(Bild: privat)
Porträt von Constantin Handl
Porträt von Anja Richter
Von Constantin Handl und Anja Richter

Die Freisprüche im Fall der Kater-Tötung in Tirol bewegten Österreich. Das OLG Innsbruck zeigte rund 100 Fälle von Hass im Netz gegen die Richterin an. Jetzt gab es erste Prozesse in Oberösterreich und in Niederösterreich. Alle endeten ohne Verurteilung mit Diversion und Schadenersatz.

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Schon im August hatten der Präsident des Landesgerichts Innsbrucks gemeinsam mit jenem des Oberlandesgerichts eine Pressekonferenz gegeben. Dabei sagten sie den Hasspostern, die nach den Freisprüchen im Fall „Schmotzer“ die Richterin beschimpft hatten, den Kampf an.

Zur Erinnerung: Jene vier jungen Tiroler, die filmten, als sie das Leben des Katers brutal auslöschten, kamen im Prozess mit ihrer Verantwortung durch und blieben straffrei. Die Aufregung war quer durchs Land groß und führte leider auch zu Hass im Netz gegen die Richterin.

Drei Oberösterreicherinnen bekamen Diversion
„An die 100 Fälle wurden vom Oberlandesgericht angezeigt“, bestätigt ein Sprecher auf „Krone“-Anfrage. Jetzt wurde gegen die ersten ausgeforschten Personen verhandelt. Es geht um üble Nachrede mit einem Strafrahmen von bis zu einem Jahr Haft.

Die Tat emotionalisierte, die Freisprüche auch.
Die Tat emotionalisierte, die Freisprüche auch.(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)

In Wels mussten sich am Dienstag gleich drei Frauen (32, 55 und 74 Jahre alt) verantworten. Konkret geht es um einen Beitrag auf Facebook, den die Damen geteilt haben sollen. Darin wurde die Richterin nicht nur genannt und bildlich gezeigt, sondern auch als „Mitschuldige beim Morden“ verunglimpft. Der Poster hat ihr obendrein unterstellt, sie wolle keine Verantwortung übernehmen und sich Arbeit sparen. Die Angeklagten hätten diesen Beitrag laut Anklägerin erkennbar gutgeheißen.

Richterin bekommt Schadenersatz
Verurteilt wurden die geständigen und unbescholtenen Damen nicht: Alle drei bekamen eine Diversion angeboten. Sie müssen 200, 240 bzw. 420 Euro Geldbuße zahlen, dann wird das Verfahren eingestellt. In den Medienverfahren mussten zwei der Damen 460 Euro und die Dritte 100 Euro Schadenersatz an die Tiroler Richterin leisten.

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Auch im Niederösterreichischen St. Pölten endeten zwei Prozesse mit Diversion. Eine Posterin muss 150 Euro Schadensersatz zahlen, ein Mann 200 Euro plus 200 Euro Pauschalkosten. 

Weitere Prozesse in der Causa sind anberaumt.

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