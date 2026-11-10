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JUGENDSPIELE IN DAKAR

Bronze für Zsombor! „Bin um mein Leben gerannt!“

Sport-Mix
10.11.2026 16:36
Zsombor Klucsik
Zsombor Klucsik(Bild: ÖOC/Michael Meindl)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Zsombor Klucsik (TS Egg) hat bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar über 400 m Hürden mit einem sensationellen Finish in 51,59 die Bronze-Medaille gewonnen. Der Vorarlberger: „Ich bin um mein Leben gerannt!“

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Es war ein dramatischer Kampf um den dritten Platz! Zsombor Klucsik lag Mitte der Zielgeraden auf Rang vier, schien keine Chance mehr auf eine Medaille zu haben. Doch der Italiener Davide Crisci kam bei der letzten Hürde aus dem Rhythmus, sodass Klucsik ihn noch mit dem letzten Schritt im Ziel hatte abfangen können.

(Bild: ÖOC/Michael Meindl)

Jaeden Campbell (Jam) sicherte sich Gold in 50,60 Sekunden vor dem Japaner Takano Noriyuki (50,88).

„Hatte mich fast aufgegeben“
„Ich habe mich im Rennen schon fast aufgeben“, sagte Zsombor Klucisk, „weil ich dachte, das wird wahrscheinlich der vierte Platz. Wie ich dann aber auf der Zielgerade gemerkt habe, dass ich auf den Italiener zukomme, bin ich um mein Leben gerannt. Ich glaube ich hatte noch nie so ein Finish wie heute. Wenn es notwendig gewesen wäre, hätte ich mich auch ins Ziel geworfen.“

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