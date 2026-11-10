Bronze für Zsombor! „Bin um mein Leben gerannt!“

Zsombor Klucsik (TS Egg) hat bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar über 400 m Hürden mit einem sensationellen Finish in 51,59 die Bronze-Medaille gewonnen. Der Vorarlberger: „Ich bin um mein Leben gerannt!“
Es war ein dramatischer Kampf um den dritten Platz! Zsombor Klucsik lag Mitte der Zielgeraden auf Rang vier, schien keine Chance mehr auf eine Medaille zu haben. Doch der Italiener Davide Crisci kam bei der letzten Hürde aus dem Rhythmus, sodass Klucsik ihn noch mit dem letzten Schritt im Ziel hatte abfangen können.
Jaeden Campbell (Jam) sicherte sich Gold in 50,60 Sekunden vor dem Japaner Takano Noriyuki (50,88).
„Hatte mich fast aufgegeben“
„Ich habe mich im Rennen schon fast aufgeben“, sagte Zsombor Klucisk, „weil ich dachte, das wird wahrscheinlich der vierte Platz. Wie ich dann aber auf der Zielgerade gemerkt habe, dass ich auf den Italiener zukomme, bin ich um mein Leben gerannt. Ich glaube ich hatte noch nie so ein Finish wie heute. Wenn es notwendig gewesen wäre, hätte ich mich auch ins Ziel geworfen.“
Zweite Leichtathletik-Medaille
Damit gewann Österreich bei diesen Jugendspielen in Dakar nach Bronze im Weitsprung durch die Tirolerin Deborah Achleitner in der Leichtathletik insgesamt zwei Medaillen. Zudem hatte auch Fiona Schwarz über 100 m Hürden in 13,76 den hervorragenden vierten Platz belegt.
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