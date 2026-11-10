Bronze für Zsombor! „Bin um mein Leben gerannt!“

„Hatte mich fast aufgegeben“

„Ich habe mich im Rennen schon fast aufgeben“, sagte Zsombor Klucisk, „weil ich dachte, das wird wahrscheinlich der vierte Platz. Wie ich dann aber auf der Zielgerade gemerkt habe, dass ich auf den Italiener zukomme, bin ich um mein Leben gerannt. Ich glaube ich hatte noch nie so ein Finish wie heute. Wenn es notwendig gewesen wäre, hätte ich mich auch ins Ziel geworfen.“