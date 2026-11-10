Aus im ÖFB-Team: „Wurde mit mir nie kommuniziert“

Die Entscheidung von Teamchef Ralf Rangnick kann auch Friedls Trainer bei Werder Bremen, Daniel Thioune nicht ganz nachvollziehen. Der 28-jährige Tiroler ist bei Werder als Kapitän gesetzt. „Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum Marco nicht zur Nationalmannschaft fährt. Er spielt im Verbund eine tolle Runde bisher. Er steht defensiv stark und sehr stabil“, sagte Thioune. „Deswegen kam die Nichtnominierung ein wenig überraschend für mich.“