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Kein Austausch

Aus im ÖFB-Team: „Wurde mit mir nie kommuniziert“

Fußball International
10.11.2026 16:57
Marco Friedl
Marco Friedl(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Marco Friedl fehlt erstmals seit September 2025 im ÖFB-Kader. „Es gab keinen Austausch. [...] Es wurde mit mir nie kommuniziert“, sagte er. 

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Die Entscheidung von Teamchef Ralf Rangnick kann auch Friedls Trainer bei Werder Bremen, Daniel Thioune nicht ganz nachvollziehen. Der 28-jährige Tiroler ist bei Werder als Kapitän gesetzt. „Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum Marco nicht zur Nationalmannschaft fährt. Er spielt im Verbund eine tolle Runde bisher. Er steht defensiv stark und sehr stabil“, sagte Thioune. „Deswegen kam die Nichtnominierung ein wenig überraschend für mich.“

Kein Austausch mit Rangnick
Friedl selbst wurde von seiner Nicht-Nominierung nicht direkt informiert. „Es gab keinen Austausch. Ich war beim letzten Lehrgang schon wenig auf dem Platz, deswegen habe ich ein bisschen damit gerechnet. Aber es wurde mit mir nie kommuniziert“, sagte er bei „Sky“.

Marco Friedl überzeugt bei Werder Bremen als Kapitän und Leistungsträger.
Marco Friedl überzeugt bei Werder Bremen als Kapitän und Leistungsträger.(Bild: GEPA)

Beim vergangenen ÖFB-Lehrgang kam Friedl im Heimspiel gegen Kosovo lediglich elf Minuten zum Einsatz – so wenig wie kein anderer nominierter Feldspieler. Für Österreich absolvierte er bisher 13 Länderspiele.

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In Bremen ist Friedl ein wichtiger Leistungsträger in der Abwehr und war in allen neun bisherigen Ligaspielen dabei. Er hat eine Passquote von 90 Prozent und gewinnt 43 Prozent seiner Zweikämpfe.

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