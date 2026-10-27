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Wenn in der Nachbarschaft zusammengehalten wird

Oberösterreich
27.10.2026 09:00
Die 67-Jährige geht mit zwei Krücken durchs Leben – vermeintlich kleine Dinge wie Einkaufen sind ...
Die 67-Jährige geht mit zwei Krücken durchs Leben – vermeintlich kleine Dinge wie Einkaufen sind für sie meist eine große Hürde.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Lisa Stockhammer
Von Lisa Stockhammer

Margit di Gallo aus Leonding kann viele alltägliche Dinge wegen ihrer körperlichen Einschränkungen nicht selbst erledigen – doch in ihrem Wohnhaus in Leonding ist sie nicht allein.

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Margit di Gallo wohnt in einem Mehrparteienhaus in einer Siedlung nahe der Meixner Kreuzung und St. Isidor in Leonding. Schon lange hat sie mit einer kaputten Wirbelsäule zu kämpfen, ihr Fuß ist verkürzt und sie wurde an der Hüfte operiert. Alltägliche Dinge wie etwa Einkaufen oder den Müll hinunterbringen sind für sie deshalb eine große Herausforderung. Wie die 67-Jährige ihr Leben allein trotzdem meistern kann? Sie ist ihrem Umfeld nicht egal: „Eine Nachbarin fährt für mich zur Apotheke. Ein Nachbar bringt mir regelmäßig den Müll runter oder fährt zur Post. Eine andere Familie kauft mir immer ein, wenn ich was brauche“, erzählt sie.

Jeden Tag freut sich di Gallo auf ihre „Krone“.
Jeden Tag freut sich di Gallo auf ihre „Krone“.(Bild: Markus Wenzel)

Schnelle Hilfe bei Glasscherben
Besonders eindrücklich war für di Gallo ein kleiner Vorfall, der zeigt, wie selbstverständlich Hilfe in ihrem Mehrparteienhaus gelebt wird: „Letztens ist mir eine Glasflasche heruntergefallen. Ich hab’ es nicht geschafft, alle Glasscherben aufzusammeln. Drum hab’ ich eine Nachbarin gefragt, ob sie mir vielleicht helfen kann. Sie ist dann gleich zu mir rauf und hat mir das alles weggeputzt.“ Keine große Geste – und doch hat es für die 67-Jährige eine enorme Bedeutung.

(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel, stock.adobe.com)

„Ich kann mich wirklich glücklich schätzen, dass ich so tolle Nachbarn habe“, sagt sie. „Ich möchte mich einfach mal bei allen bedanken, die mir helfen. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich diese Hilfe habe. Es gibt sie noch, die Hilfsbereitschaft unter der Nachbarschaft. Das ist besonders in diesen turbulenten Zeiten nicht selbstverständlich.“

Wovon hätten Sie gerne mehr?

„Mehr davon“ ist die Serie für Geschichten über alles Positive, das in unserem Land passiert und meist viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Für Ideen, die anstecken. Für Menschen, die zeigen, wie es gehen kann. Sie haben etwas erlebt, gesehen oder gehört, bei dem Sie sich gedacht haben: „Davon brauchen wir mehr!“? Dann schicken Sie uns gerne alle Infos an lisa.stockhammer@ kronenzeitung.at

Die Dankbarkeit von di Gallo ist ein schönes Beispiel dafür, welch große Bedeutung vermeintlich kleine Dinge im Leben mancher Mitmenschen haben können. In diesem Wohnhaus in Leonding gibt’s gleich vier Nachbarn, die selbstlos einfach da sind. Margit di Gallo sagt: „Jeder Hilferuf von meiner Seite wird gehört.“ Wir sagen: Bitte mehr davon!

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