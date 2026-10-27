Wenn in der Nachbarschaft zusammengehalten wird

Margit di Gallo wohnt in einem Mehrparteienhaus in einer Siedlung nahe der Meixner Kreuzung und St. Isidor in Leonding. Schon lange hat sie mit einer kaputten Wirbelsäule zu kämpfen, ihr Fuß ist verkürzt und sie wurde an der Hüfte operiert. Alltägliche Dinge wie etwa Einkaufen oder den Müll hinunterbringen sind für sie deshalb eine große Herausforderung. Wie die 67-Jährige ihr Leben allein trotzdem meistern kann? Sie ist ihrem Umfeld nicht egal: „Eine Nachbarin fährt für mich zur Apotheke. Ein Nachbar bringt mir regelmäßig den Müll runter oder fährt zur Post. Eine andere Familie kauft mir immer ein, wenn ich was brauche“, erzählt sie.