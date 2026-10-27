„Mausi“ sollte aus Tierschutzhof entführt werden

Renitenter Randalierer

Der mit einem Tierhaltungsverbot belegte Innviertler habe sich heimlich unter eine Führung am Hof gemischt und sei plötzlich Richtung Wohnhaus abgebogen. „Er hat gebrüllt, dass er jetzt seinen Hund zurückholt. Eine verängstigte Mitarbeiterin hat zwei Kollegen zu Hilfe gerufen und zu dritt ist es ihnen gelungen, ihn gewaltlos von unserem Areal zu entfernen.“ Über den Mann sei jetzt ein schriftliches Hausverbot erlassen worden. Stadler: „Hält er sich künftig nicht daran, bringen wir eine Besitzstörungsklage ein.“