Scheinlose raste mit zwei Kindern Polizei davon

Ein 38-Jähriger fuhr im Stadtgebiet mit 102 km/h ins Radar. Bei der Kontrolle wurden er und seine Beifahrerin (26) immer aggressiver, bis sie plötzlich ins Auto hüpfte und sich eine Verfolgungsjagd lieferte. Als sie aufgehalten wurde, stellte sich heraus, dass sie keinen Schein, dafür zwei kleine Kinder im Auto hatte.
Eine zivile Verkehrsstreife führte am Montag um 14:23 Uhr im Welser Stadtgebiet Lasermessungen entlang der B1 durch. Dabei wurden innerhalb weniger Minuten gleich drei Fahrzeuglenker nach eklatanten Geschwindigkeitsübertretungen beanstandet: Diese waren mit 88, 91 und 102 km/h unterwegs – abzüglich Toleranz.
Plötzlich raste Beifahrerin davon
Der 38-jährige Lenker aus Lambach, welcher mit 102 km/h gemessen wurde, und dessen Beifahrerin, eine 26-jährige Schartnerin, beschäftigten wenig später mehrere Streifen: Nachdem dem 38-Jährigen der Führerschein vorläufig abgenommen wurde, wurden er und seine Beifahrerin immer aggressiver. Obwohl die Weiterfahrt untersagt worden war, raste die 26-Jährige plötzlich davon.
Zwei Kinder, kein Schein
Die zuvor zur Unterstützung gerufene Streife versuchte, das Fahrzeug erneut anzuhalten, doch die Schartnerin dachte gar nicht daran, stehenzubleiben. Nachdem die 26-Jährige schließlich in Gunskirchen angehalten werden konnte, stellte sich heraus, dass sie über keine aufrechte Lenkberechtigung verfügt. Damit nicht genug: Im Pkw befanden sich zudem zwei minderjährige Kinder. Anzeigen folgen.
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