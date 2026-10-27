Scheinlose raste mit zwei Kindern Polizei davon

Zwei Kinder, kein Schein

Die zuvor zur Unterstützung gerufene Streife versuchte, das Fahrzeug erneut anzuhalten, doch die Schartnerin dachte gar nicht daran, stehenzubleiben. Nachdem die 26-Jährige schließlich in Gunskirchen angehalten werden konnte, stellte sich heraus, dass sie über keine aufrechte Lenkberechtigung verfügt. Damit nicht genug: Im Pkw befanden sich zudem zwei minderjährige Kinder. Anzeigen folgen.