Lenker ohne Schein wollte auf Beifahrersitz hüpfen

Als eine Polizeistreife ihr Blaulicht hinter einem Auto einschaltete, bog dieses plötzlich abrupt in eine Einfahrt ab. Als die Polizisten ebenfalls abbogen, sahen sie, dass der Fahrer mit seiner Beifahrerin Platz tauschte. Schnell stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hat – Anzeige.
Eine Polizeistreife wurde am 26. Oktober 2026 um 20:30 Uhr in Wels im Bereich der Kreuzung Ringstraße/Maria-Theresia-Straße auf einen PKW aufmerksam. Die Beamten wollten das Auto anhalten, aber nach dem Aktivieren des Blaulichtes wurde der PKW abrupt in eine Zufahrt gelenkt. Die Streife bog ebenso nach rechts in die Zufahrt ein und befand sich somit unmittelbar hinter dem PKW.
Fahrertausch vergeblich
Dabei nahmen die Polizisten wahr, wie im PKW ein schneller Fahrerwechsel durchgeführt wurde. Bei dem Mann, der dann auf dem Beifahrersitz saß, handelte es sich um einen 32-jährigen Welser, der jedoch nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war. Bei der Frau, die auf den Fahrersitz wechselte, handelte es sich um eine 21-Jährige aus Wels. Diese verfügte über eine gültige Lenkberechtigung. Der 32-Jährige wird angezeigt.
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