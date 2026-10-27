Lenker ohne Schein wollte auf Beifahrersitz hüpfen

Fahrertausch vergeblich

Dabei nahmen die Polizisten wahr, wie im PKW ein schneller Fahrerwechsel durchgeführt wurde. Bei dem Mann, der dann auf dem Beifahrersitz saß, handelte es sich um einen 32-jährigen Welser, der jedoch nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war. Bei der Frau, die auf den Fahrersitz wechselte, handelte es sich um eine 21-Jährige aus Wels. Diese verfügte über eine gültige Lenkberechtigung. Der 32-Jährige wird angezeigt.