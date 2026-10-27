„Handel hat immer Auge auf Bauern als Konkurrenz“

Doch was sagt eigentlich die Landwirtschaftskammer dazu?

Wir fragten Präsident Franz Waldenberger, der übrigens selbst auf seinem Hof in Pennewang einen SB-Laden mit hofeigenen Produkten führt, der 24/7 offen halten darf. „Wir wissen, dass Handel und Gewerbe schon sehr genau ein Auge drauf haben, was die Öffnungszeiten der bäuerlichen Läden angeht. Im Hintergrund geht es dabei natürlich auch um die Öffnung am Sonntag, die der Handel gerne haben möchte“, sagt Waldenberger.